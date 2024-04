Rucci, de Petroleros, sobre el impuesto a las Ganancias: «El esfuerzo de ustedes se lo va a llevar el Estado»

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, encabezado por Marcelo Rucci, llevó a cabo una Asamblea este jueves en el Campo de Petroleros Privados en Añelo. Allí el secretario general se refirió al cierre de paritarias y al Impuesto a las Ganancias: «el esfuerzo de ustedes se lo va a llevar el Estado. Tenemos que estar unidos porque no es un problema de un solo sector».

«Todos estamos dentro de este problema. Lo que menos me importaba en esta reunión paritaria con las empresas era hacer el cierre de las paritarias, porque es nada al lado del problema que se viene con el Impuesto a las ganancias», marcó Rucci en la multitudinaria asamblea.

Si se aprueba la reforma propuesta por el Gobierno Nacional, El piso del Impuesto a las Ganancias aumentaría, a partir de la nueva base imponible máxima fijada este martes por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El piso pasaría a ser 1.800.000 pesos con actualización anual por Indice de Precios al Consumidor (IPC).«

«El esfuerzo de ustedes de dejar sus familias por hora se lo va a llevar el Estado. Lo que generan las horas extra, los que generan producción, se lo lleva el Estado. Tenemos que estar todos unidos porque este problema no lo tiene un sector. Lo tenemos todos. Entonces tenemos que estar cada uno para dar la pelea que tenemos que dar», señaló.

Ante los trabajadores, Rucci llevó a cabo un reconocimiento a Guillermo Pereyra, quien se encontraba internado. Después advirtió que «se vienen tiempos difíciles. Les pido que cada uno de ustedes sepa que no está en juego una organización sindical, está en juego el futuro de sus hijos, su familia, entonces compañeros, la única manera que entiendo que se defiende una familia es poniendo huevos».

Recordó que «cuando la industria necesitó que nosotros hiciéramos esfuerzo, lo hicimos y la sacamos adelante con el compromiso de que cuando las cosas estuvieran bien, nuestros compañeros estén bien. Ahora se jactan del récord de producción, de todo lo que significa Vaca Muerta que es el futuro de la Argentina y ustedes rompiéndose el lomo en cada yacimiento deben ver como otra vez quieren meterle la mano en el bolsillo«.

«Nos quieren confiscar el esfuerzo. Cuando venimos acá y les hablamos no es para la tribuna. Cuando yo dije que a estos yacimientos los íbamos a transformar en un campo de batalla si le quitaban derechos a los trabajadores, lo dije en serio» subrayó Rucci.

El secretario general reclamó que «resuelvan el problema que tengan que resolver, porque si estos señores piensan que van a hacer con nosotros lo que quieren le vamos a dar la pelea, se van a terminar los récord de producción, las horas extras, porque ninguno va a trabajar para que otro se lleve la plata el sacrificio de ustedes».

Luego, tras reconocer el trabajo del sindicato de Petroleros Jerárquicos, se refirió al planteo de YPF de desprenderse de bloques convencionales: «quédense tranquilos compañeros, no vamos a permitir que se le quite un solo derecho a ningún trabajador de los yacimientos convencionales.

«Una de las condiciones que hemos puesto para que YPF se deshaga de esos yacimientos, en lo que hace rato no invierte y que se han perdido puestos de labor, es que se respete a cada trabajador en las condiciones que estén, sus salarios y horas extras«, indicó.

«Esto no es político, compañeros. Ahora el problema es nuestro, y los políticos meten la cola en un problema que nosotros no nos habíamos metido. Ellos son los que van a definir el futuro de ustedes, así que voy diciendo a los senadores y diputados provinciales tanto de Neuquén como Río Negro y La Pampa: cuidado, porque tenemos memoria, porque van a venir nuevamente a golpear la puerta y si no cumplen con los derechos de los trabajadores, no cuidan a su pueblo, los vamos a sacar a patadas» cerró.