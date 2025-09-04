Santa Cruz licita los diez bloques que cedió YPF

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció la firma del decreto que habilita el llamado a licitación de diez áreas hidrocarburíferas que habían sido abandonadas por YPF en la provincia.

La medida, que está oficializada con la publicación de los edictos correspondientes, marca un paso central en la estrategia energética del Ejecutivo para recuperar producción, empleo y recursos fiscales. Además, se convierte en un caso testigo en el desprendimiento de campos maduros, en este caso por parte de YPF y su Plan Andes.

El proceso abarca diez bloques convencionales que hasta hace pocos meses estaban bajo operación de YPF y que ahora volverán a estar en producción mediante un esquema transparente y competitivo.

Los bloques en cuestión son: Los Perales-Las Mesetas, Las Heras-Cañadón de la Escondida, Cañadón León-Meseta Espinosa, El Guadal-Lomas del Cuy, Cañadón Yatel, Pico Truncado-El Cordón, Cañadón Vasco, Barranca Yankowsky, Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte y Los Monos.

La licitación será conducida por Fomicruz, la empresa provincial que asumió la titularidad de las concesiones tras la salida de la petrolera nacional. Según se estableció, las compañías que resulten adjudicatarias deberán presentar planes de inversión concretos, contratar mano de obra local y garantizar el cumplimiento de estándares ambientales estrictos.

Con este proceso, el Gobierno provincial busca ordenar el mapa energético, atraer nuevas operadoras y asegurar que la explotación de los yacimientos signifique trabajo genuino y mayores recursos fiscales.

Vidal destacó que la medida apunta a fortalecer la economía provincial y recuperar la centralidad de la provincia en la producción de hidrocarburos.