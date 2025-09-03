Pablo Iuliano, el nuevo CEO de Aconcagua: «Vamos a estabilizar la producción de Mendoza»

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, recibieron al nuevo CEO de Aconcagua Energía, Pablo Iuliano, ex directivo de YPF que asumió en medio de la reciente reestructuración de la compañía. El encuentro se dio en la Casa de Gobierno provincial y estuvo enfocado en las perspectivas de inversión de la operadora.

Iuliano destacó que Mendoza tiene un potencial no convencional aún inexplorado, con especial interés en el bloque Payún Oeste, en Malargüe, que se asienta sobre la prolongación de Vaca Muerta. “Sabemos que el recurso está, y creemos que se trata de una gran oportunidad para el futuro energético de la provincia”, remarcó el ejecutivo.

La ministra Latorre aseguró que los representantes de la firma ratificaron su plan de inversión en la provincia. “Nos explicaron las acciones que van a realizar para mantener los niveles de producción e incluso incrementarlos, tanto en el convencional como en el no convencional”, señaló la funcionaria mendocina.

El proyecto de Payún Oeste contempla una inversión de 8 millones de dólares en diez años, con 7 millones previstos en los primeros cinco. Incluye la perforación de un nuevo pozo, la reactivación de antiguos y la construcción de infraestructura de superficie, además de saneamiento ambiental. Se trata de un bloque que llevaba más de una década sin actividad.

Además de Payún Oeste, Aconcagua opera en Mendoza en áreas como Chañares Herrados, Puesto Pozo Cercado Oriental, Atuel Norte Explotación y Confluencia Sur, donde ya comprometió más de 130 millones de dólares en petróleo y gas. En el frente renovable, la compañía puso en marcha los parques solares Aconcagua I y III, en Luján de Cuyo, que suman 115 MW al sistema eléctrico nacional.

En paralelo, Iuliano remarcó que la compañía busca también consolidar la producción convencional. “Hay un negocio que todavía tiene margen para crecer. Debemos ser eficientes y avanzar en la incorporación de capital y materiales”, sostuvo.

La llegada del nuevo CEO se dio tras la reestructuración financiera de la compañía, que alcanzó un nivel de adhesión del 94,4% de su pasivo. En ese marco, Tango Energy adquirió el 93% del capital social y capitalizó 36 millones de dólares, lo que le permitió convertirse en accionista controlante.

La operación también incluyó un aumento de capital a $28.500 millones, que según la empresa le otorga solidez patrimonial para respaldar un plan de crecimiento sostenido con foco en la eficiencia operativa, la expansión en Vaca Muerta y el desarrollo de proyectos renovables. El movimiento también tiene impacto en Río Negro, donde Aconcagua opera áreas petroleras que serán parte de la nueva etapa bajo la conducción de Iuliano.