Seguí en vivo la audiencia pública por las nuevas tarifas de gas natural

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realiza hoy la Audiencia Pública 104 para definir las nuevas tarifas del servicio de gas natural de todo el país. Las distribuidoras y transportistas presentaron pedidos de aumentos de entre el 350 y el 700% en sus ingresos. Con un total de 124 inscriptos el debate podrían extenderse hasta mañana.

El eje de la audiencia serán los pedidos de aumento de las transportistas y distribuidoras. En el caso de TGS y TGN solicitaron subas del 567 y 573% respectivamente, que por la estructura de las boletas de gas, su incidencia del costo de las transportistas es del 2% en el final de las facturas.

La audiencia comenzó con una apertura técnica realizada por el titular de Enargas, Carlos Casares, quien junto a la gerenta del organismo, Carolina Guerra Bianciotti, presiden el encuentro.

Casares detalló que la actualización de las tarifas buscada se encuadra con el decreto 55/23 que declaró la Emergencia Energética en el país hasta el 31 de diciembre del 2025. Y en ese sentido sostuvo que es «necesario brindar desde ahora señales claras y precisas para un consumo eficiente y racional y para un servicio de calidad que estimule y acompañe el crecimiento de la demanda».

Y enfatizó que «nos encontramos en una etapa de transición, procurando evitar que los servicios devengan en la obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente actualización tecnológica, la deficiente adecuación a las necesidades de la demanda y a fin de evitar una profundización la falta de ampliación de redes».

Rodríguez Chirillo: «Un sistema desfinanciado, ineficiente y con riesgos de desabastecimiento»

A continuación tomó la palabra el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien marcó que estamos «sumidos en una crisis que nos dejó el anterior gobierno, con una crisis en la energía y en los servicios públicos».

Y marcó que se trata de «un modelo que llegó a su fin y que nos dejó en una situación de vulnerabilidad en la que se prestan los servicios públicos que quiero transmitir la situación en la que se encuentran. Por la que fue necesario dictar el decreto de emergencia energética a diciembre de 2025″.

El titular de Energía realizó un resumen del estado actual del sistema energético en el que destacó 11 puntos.

1- «Las anteriores administraciones dejaron un estado en el que el sistema energético actual se encuentra altamente desinvertido, desfinanciado, ineficiente, con riesgos de desabastecimiento y con una balanza comercial deficitaria de 30.000 millones de dólares en los últimos 10 años.

2- Se ha producido un paulatino debilitamiento del sector y del rol del Estado.

3- Ausencia de señales de mercado para alentar inversiones y mejorar la infraestructura, siendo el Estado el que debió hacer las escasas obras y costosas. El costo del primer tramo del GPNK y la tardía reversión del Gasoducto Norte lo ponen en evidencia.

4- Paralización del ritmo de las inversiones y crecimiento de las importaciones.

En 2023 se dejó una deuda de 230 millones de dólares por la importación del gas de Bolivia que hay que honrar bajo amenaza de corte» Eduardo Rodríguez Chirillo, Secretario de Energía de la Nación.

5- El Estado ha ido absorbiendo mediante gasto público, dos tercios de los costos de suministro de gas actual. Los contratos del Plan Gas Ar en dólares que paga Enarsa por el plan gas a un promedio de 3,80 dólares por millón de BTU vende a las distribuidoras a 1,2 dólares en promedio en 2023. El costo promedio de importación de Bolivia es de 10 dólares por millón de BTU y se vende a 1,82 dólares el MBTU, generando pérdidas cuantiosas al estado. En 2023 el Estado dejó sin pagar una deuda de 230 millones de dólares que actualmente tiene que honrarse bajo apercibimiento de corte.

Respecto a la importación de cargamentos de GNL: En 2023 Enarsa adquirió en Escobar a US$ 21,83 el MBTU y vendió a US$1,82 a las distrubuidoras, y en Bahía Blanca adquirió a US$ 15,50 el MBTU y vendió a 1,62.

6- El cuadro tarifario de gas tiene más de 60 tarifas distintas y en algunas provincias hasta 90, con subsidios cruzados.

7- El esquema tarifario de transporte es obsoleto y unidireccional.

8- La falta de terminación de RTI y congelamiento de tarifas llevaron a que no reflejen el costo de servicio y empresas dejaran de hacer las obras necesarias y el consumo aumentara.

9- Los subsidios a la oferta alteraron el comportamiento de la demanda. La segmentación quedó por la mitad y lejos estuvo de contar con un diseño adecuado para quienes realmente necesitan los subsidios.

10- Existen limitaciones para la importación de equipamiento que entorpecen el desarrollo del sector.

11- Abordaje incorrecto del cambio climático y del uso racional.

Los pedidos de aumentos

Para la región, la empresa distribuidora Camuzzi Gas del Sur solicitó un aumento del 543,6% a aplicarse a partir de febrero. Por el peso que tiene este ítem en las boletas, los usuarios residenciales de Neuquén registrarán una primera suba promedio del 55% en sus facturas.

La distribuidora del Área Metropolitana de Buenos Aires, Metrogas, solicitó un alza del 375%. Su vecina, de la provincia de Buenos Aires, Naturgy, presentó un pedido por el 437%.

Camuzzi Gas Pampeana presentó un pedido de aumento del 421%, Ecogas lo hizo por un 126%, Gasnor planteó subas de entre el 438 y el 704% según el tipo de usuario.

Pero el debate promete ser acalorado ya que no solo están estos pedidos de aumentos sino que además hay dos factores más en juego: el impacto de la devaluación en el costo del gas como producto, y qué hará Nación con la segmentación y los subsidios.

El impacto que la devaluación del peso tendrá en el costo del gas (PIST) podría tener un impacto aún más alto que estos aumentos pedidos por las distribuidoras y llevar el incremento por encima del 100%.

El listado incluye 124 oradores inscriptos que tendrán entre 30 y 5 minutos para exponer sus planteos. A continuación el resto del listado.