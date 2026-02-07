Shell acelera en Vaca Muerta: cómo funciona el nuevo sistema de procesamiento en Bajada de Añelo

Shell presentó oficialmente la puesta en marcha de un nuevo sistema de procesamiento en Bajada de Añelo, uno de sus proyectos más grandes en el último tiempo, que involucró a más de 1.500 trabajadores y 140 empresas, entre contratistas y subcontratistas. En el evento se reunieron directivos de Shell Argentina con la prensa regional, del que participó Energía On.

Se trata de un nuevo Sistema de Procesamiento Temprano (EPS, por sus siglas en inglés) que tiene la capacidad procesar hasta 20.000 barriles de petróleo y 2,5 millones metros cúbicos de gas, que salen cada día de los pozos del área Bajada del Añelo. El proyecto significó un largo proceso, ya llevó tres años y medio de trabajo.

Desde la compañía destacaron la innovación tecnológica del sistema, cuyo diseño está pensado con el objetivo optimizar el rendimiento del procesamiento y producción del petróleo y el gas, así como maximizar su eficiencia energética y mejorar cuidado de la seguridad y el ambiente.

El sistema EPS tiene la capacidad procesar hasta 20.000 barriles de petróleo y 2,5 millones metros cúbicos de gas por día. Foto: gentileza Shell.

La innovación y eficiencia energética en el EPS

A través del recorrido por la enorme planta, se observaron varias innovaciones tecnológicas, que incluyen un sistema automático de control de pozos, así como la capacidad de autoabastecerse a partir del propio gas producido, con el fin de reducir las emisiones garantizando una mayor eficiencia energética y un menor impacto ambiental.

El EPS consiste en una Planta de Producción Temprana (EPF), que incluye sistemas de separación y gathering, dos plantas de recuperación de vapor, sistemas de abastecimiento energético, oleoductos y gasoductos de evacuación, y wellpads.

Shell cuenta en Bajada de Añelo con 15 pozos activos, a los que se sumarán siete más este año y cuatro más para 2027, mismo año para el que se espera que el sistema llegue al 100% de su capacidad, ya que actualmente se encuentra trabajando en un 50%.

“Este hito es fundamental en nuestros planes de desarrollo de Bajada de Añelo ya que nos permitirá ampliar la capacidad de procesamiento y producción de petróleo y gas en el área y profundizar nuestro conocimiento de la ventana de transición de Vaca Muerta”, explicó Germán Burmeister, presidente de Shell Argentina, Chile y Uruguay.

Vista completa del sistema de procesamiento ubicado en Bajada de Añelo. Foto: gentileza Shell.

La importancia de Bajada de Añelo para la compañía

Bajada de Añelo es un área operada por Shell (50%), en asociación con YPF (50%) que se encuentra en el corazón de Vaca Muerta, a 20 kilómetros de la localidad de Añelo. Es una de las cuatro áreas de las que está a cargo la compañía, junto con Cruz de Lorena, Coirón Amargo Sur Oeste y Sierras Blancas. Por otra parte, Shell tiene participación en otros tres bloques que son Bandurria Sur, La Escalonada y Rincón La Ceniza.

Cubre una extensión de 200 kilómetros y se encuentra en la «ventana de transición» entre el crudo volátil y el gas húmedo. Cuenta con un amplio potencial de recursos técnicamente recuperables de entre 300 y 400 millones de barriles y 2 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas.

La importancia de Bajada de Añelo radica en que se encuentra en la ventana de transición entre el petróleo volátil y el gas húmedo. Es decir, mientras que el grueso de la producción de Shell en Vaca Muerta está volcado al petróleo, esta área le permite a la compañía diversificar su producción hacia el gas.

«Necesitas tener una planta que sea lo suficientemente robusta para poder manejar todo eso. La intención es que tú testees diferentes áreas en la planta y después digas vamos a confirmar que el desarrollo de la planta va a ser más enfocado a la parte de volátil, producir más crudo y después ir abriendo zonas de gas«, explicó el líder del proyecto Bajada de Añelo, Daniel Nuñez Mata.