Panorama energético 2026: el petróleo y Vaca Muerta impulsaron al sector en enero

Durante enero del 2026, el sector energético mostró uno de los mejores desempeños del mercado, con subas lideradas por las compañías del upstream. La recuperación del precio internacional del petróleo, junto con un mayor apetito inversor por empresas con exposición directa al shale, fue el principal motor de este comportamiento.

En este marco, Vista Energy se destacó como la acción de mejor performance del mes, con una suba del 24,8% en dólares. El avance estuvo explicado por el rebote del crudo, su alta sensibilidad al desarrollo del shale oil —que amplifica los movimientos del precio internacional— y el creciente interés del mercado por Vaca Muerta como activo estratégico. Además, durante el mes la compañía confirmó la adquisición de la operación de Equinor en Vaca Muerta por U$S 712 millones, incorporando un 25,11% del bloque Bandurria Sur y un 35% en Bajo del Toro, lo que consolida su posición como el operador privado con mayor proyección de crecimiento en la cuenca.

Fuente de la información: RICSA.

Por su parte, YPF registró una suba del 10,3% mensual, acompañando la mejora en los precios del petróleo y las expectativas de mayor generación de caja en el segmento no convencional, en un contexto de percepción más constructiva sobre el escenario macroeconómico local.

Midstream, downstream y sector eléctrico: desempeño dispar

En los segmentos de midstream y downstream, el comportamiento fue más heterogéneo. Transportadora de Gas del Sur, avanzó un 3,1% mensual mostrando un desempeño relativo superior dentro del segmento. En contraste, Metrogas y Camuzzi registraron caídas del 5,9% y 7,2%, respectivamente, afectadas por la incertidumbre regulatoria, vinculada a definiciones pendientes sobre concesiones y a una mayor cautela del mercado frente a las empresas distribuidoras de gas.

Fuente de la información: RICSA.

En el sector eléctrico, el desempeño también fue mixto. Transener se destacó con una suba del 7,5% mensual, impulsada por las expectativas de avance en la venta de la participación estatal, lo que reavivó el interés inversor. Central Puerto mostró una caída del 4,6% en dólares durante el mes, aunque mantiene una variación positiva en la comparación interanual. Edenor, en tanto, registró una suba mensual en dólares, aunque continúa afectada por la incertidumbre regulatoria en el segmento de distribución eléctrica.

Fuente de la información: RICSA.

Suba de commodities y mejora del contexto macro

A nivel internacional, los commodities energéticos mostraron una dinámica alcista durante enero. El petróleo Brent y WTI subieron alrededor del 12,6% mensual, impulsados por tensiones geopolíticas en regiones productoras clave, especialmente en Medio Oriente, que reintrodujeron una prima de riesgo en los precios. El gas natural (Henry Hub) avanzó un 9,6%, explicado principalmente por factores estacionales y una mayor demanda invernal en el hemisferio norte.

En el plano macroeconómico local, el sector se vio favorecido por una mejora en los indicadores financieros. El riesgo país cayó un 13,1% durante enero, reflejando una mejor percepción del mercado sobre el frente macro, asociada a la consolidación fiscal y a la evolución de las reservas.

Asimismo, las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron en 2025 los U$S 11.086 millones, con un crecimiento interanual del 14,1%. El petróleo crudo fue el principal motor, con exportaciones por U$S 6.714 millones, el nivel más alto en dólares de los últimos 23 años, consolidando al sector energético como uno de los principales generadores de divisas y superávit comercial.

En conjunto, la combinación de mejores precios internacionales, mayor protagonismo del shale, operaciones corporativas relevantes y un contexto macro más favorable posicionó al sector energético como uno de los más atractivos del mercado al inicio del año.