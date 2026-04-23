Sin participación de privados, Enarsa toma el control de la importación de GNL para asegurar el suministro en invierno

El arribo de los buques extranjeros a las terminales de regasificación será clave para cubrir la demanda industrial y residencial durante los meses de frío extremo.

Luego de que la Secretaría de Energía resolviera no avanzar con la contratación de un agregador comercial privado para la importación de gas natural licuado (GNL) durante el próximo invierno, desde Enarsa anunciaron que están trabajando en la contratación de cuatro buques para mayo.

Esta operación se suma a la reciente adquisición de otros dos barcos mediante una licitación internacional, asegurando el flujo de gas necesario para las próximas semanas mientras el Gobierno nacional consolida el esquema de abastecimiento para el resto del período invernal.

La medida representa un giro en la política sectorial, luego de que la Secretaría de Energía decidiera no delegar al privado la compra del fluido en el exterior. A pesar del interés de compañías como Naturgy y Trafigura, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, optó por mantener la operatoria bajo la órbita estatal para evitar que la volatilidad de los precios internacionales impacte de forma directa en las tarifas y en el índice de inflación.

El escenario global, condicionado por la inestabilidad en Medio Oriente, elevó el costo del GNL y del petróleo, lo que impulsó al Estado a conservar el manejo de las importaciones.

Bajo este esquema, Enarsa proyecta la compra de entre 10 y 12 cargamentos extranjeros para cubrir los meses de mayor consumo, principalmente junio y julio.

El argumento central para esta marcha atrás radica en la protección de la macroeconomía: en un momento de sensibilidad inflacionaria, el Estado busca evitar el «pass-through» o traslado directo de los costos internacionales a las boletas de gas y electricidad.

Si bien la medida implica un freno a una de las reformas más ambiciosas del área energética —que buscaba reducir el rol del Estado en la importación de gas—, desde el oficialismo aclararon que se trata de una decisión coyuntural.

“La estrategia no cambia”, indicaron al remarcar que el objetivo a largo plazo sigue siendo avanzar hacia un esquema competitivo y transparente, con mayor participación privada y señales claras de precios. Por ello, la gestión directa de Enarsa permite al país maniobrar con mayor flexibilidad ante los vaivenes del mercado externo, administrando los costos de importación de manera más controlada.