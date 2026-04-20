Mega invertirá 650 millones de dólares para ampliar exportaciones de gas de Vaca Muerta

La ampliación en Bahía Blanca permitirá incrementar en un 50% la capacidad de procesamiento de líquidos del gas proveniente de Vaca Muerta.

La Compañía Mega puso en marcha un ambicioso plan de expansión para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y consolidar el perfil exportador del gas argentino. La empresa, integrada por YPF, Petrobras y Dow, confirmó un programa de inversión de 650 millones de dólares destinado a ampliar la capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural y mejorar la infraestructura necesaria para incrementar los envíos al exterior.

Parte del programa de inversión ya fue presentado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mecanismo con el que el Gobierno busca atraer capitales a sectores estratégicos. En ese marco, Mega incluyó alrededor de 360 millones de dólares correspondientes a futuras etapas del proyecto, según explicó Tomas Córdoba, CEO de la empresa, a Infobae.

La iniciativa tiene como eje principal la modernización de su planta de Bahía Blanca, donde la firma separa y procesa los componentes líquidos del gas que llegan desde la Cuenca Neuquina. Con la incorporación de un nuevo tren de fraccionamiento, la capacidad industrial del complejo aumentará un 50%, permitiendo transformar un mayor volumen de producción en derivados de alto valor comercial.

Entre esos productos se encuentran propano, butano, etano y gasolina natural, insumos que tienen demanda tanto en la industria petroquímica como en el mercado energético internacional. Para la compañía, la ampliación representa un paso clave para capturar mayor valor agregado sobre la producción de Vaca Muerta y potenciar una fuente creciente de divisas para el país.

La obra más avanzada dentro del proyecto demandó una inversión inicial de 260 millones de dólares y permitirá sumar hasta 2.500 toneladas diarias adicionales de capacidad de procesamiento. Aunque la puesta en marcha será gradual, la empresa prevé alcanzar su máximo rendimiento hacia 2028, una vez que se completen las mejoras logísticas previstas en el sistema de transporte.

Uno de los objetivos centrales del plan es aumentar las exportaciones. Según las proyecciones de la compañía, cerca del 80% del volumen incremental que surja de la ampliación será destinado a mercados externos. Ese crecimiento podría traducirse en ingresos adicionales por unos 200 millones de dólares anuales, impulsados por una demanda global que se mantiene firme en medio de la reconfiguración del mercado energético internacional.

La planta de Bahía Blanca ocupa un lugar estratégico dentro de ese esquema. Allí se recibe el gas rico en líquidos proveniente de Vaca Muerta y, mediante un proceso de separación industrial, se obtienen distintos subproductos que luego se comercializan en el país o en el exterior. Mientras el etano se destina principalmente al abastecimiento petroquímico interno, el resto de los derivados encuentra mejores oportunidades en los mercados internacionales.

Además de la expansión en el complejo industrial bonaerense, el plan contempla nuevas obras en distintas provincias para reforzar el sistema de transporte desde Neuquén. Entre ellas se destacan mejoras en estaciones de bombeo y adecuaciones en ductos, fundamentales para evitar cuellos de botella a medida que la producción continúe creciendo.

Con este desembolso, la compañía se suma al proceso de transformación que atraviesa la industria energética local. El crecimiento de Vaca Muerta ya no sólo impulsa nuevas perforaciones, sino también inversiones industriales orientadas a convertir ese gas en exportaciones con mayor valor agregado, en un momento en que la energía aparece como uno de los sectores con mayor potencial para fortalecer el ingreso de divisas de la Argentina.