Temporal en Bahía Blanca: no afectó el suministro de gas en hogares ni el de petróleo a refinerías

Las intensas precipitaciones registradas el viernes 7 de marzo en Bahía Blanca y alrededores provocaron afectaciones en el sistema de transporte de gas en el Complejo General Cerri, donde también se detuvo la operación de la planta de separación de líquidos. Desde Transportadora Gas del Sur (TGS), que opera las instalaciones, indicaron que «el sistema sigue en alerta pero va camino a normalizarse».

El viernes, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), había comunicado la suspensión de la operación de la planta Cerri y una serie de medidas para reducir y controlar la demanda. Las instalaciones reciben gas desde los gasoductos Neuba I, Neuba II, que parte de Neuquén. También llega desde el gasoducto San Martín desde el sur del país.

El Enargas constituyó un comité de crisis junto a las transportistas TGN y TGS. Determinaron una baja del consumo del gas a través de dos medidas. La primera fue pedirle a Cammesa, la mayorista eléctrica, cambiar el abastecimiento de centrales térmicas a combustible líquido.

A la vez, el consumo disminuyó a partir de las mismas consecuencias del temporal. Plantas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca pararon sus operaciones, como sucedió en el complejo General Cerri. Esto decantó en una baja del consumo y «se mantuvo totalmente normal la cobertura de la demanda prioritaria«, que incluye hogares, hospitales, colegios, comercios.

Desde Camuzzi, la distribuidora de gas, confirmaron a este medio que «la demanda domiciliaria de Bahía y la zona es operada con normalidad, sin restricciones ni contingencias producto del temporal«. Fueron consultados por el sector industrial pero no brindaron mayores precisiones.

Temporal en Bahía Blanca: el transporte de gas va camino a normalizarse

Desde TGS indicaron a Energía On que «el sistema no entró en emergencia si no que estuvo alerta en función de cómo equilibrar los consumos«.

El ingreso del gas desde el Gasoducto San Martín a Cerri, que transporta desde Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut quedó frenado el viernes. En ese momento, se dispuso maximizar el aprovechamiento del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El gas que parte de la Cuenca Neuquina, sobre todo de las operaciones en Vaca Muerta «no tuvo ningún problema y es el gas que está equilibrando el sistema nacional de trasporte«, de la mano del Perito Moreno junto a Neuba I y II.

En el complejo, TGS recibe el gas desde Neuquén y el sur del país. Allí lo procesa y produce los líquidos (etano, propano y butano) que luego pueden ser comercializados en el interior o exportados por Galván. Parte de la producción se destina a las garrafas que se distribuyen en el país.

Hoy el complejo se mantiene fuera de operación y el sistema de gas aún continúa en alerta, camino a regularizarse. Desde el sur, «se va normalizando paulatinamente la inyección«, indicaron desde la transportista.

Temporal en Bahía Blanca: qué impacto tuvo en el transporte de petróleo de Vaca Muerta

La transportista de petróleo Oldelval, que traslada el crudo de Vaca Muerta hacia Puerto Rosales, en las costas de Buenos Aires, también se mantuvo alerta ante el temporal. La empresa cuenta con una estación de bombeo ubicada a escasos kilómetros de Bahía Blanca, donde se concentró el mayor impacto de las precipitaciones.

En diálogo con Energía On, marcaron que no hubo afectación de la operación. «Si detuvimos el bombeo en algunos tramos por precaución, luego rápidamente lo reactivamos«, explicaron.

La operación de esta transportista cumple un rol fundamental, ya que a través de ella se llega a las instalaciones de Oiltanking Ebytem, que por excelencia, es el polo exportador y también distribuidor de crudo hacia las refinerías.

Como le sucedió a otras instalaciones en la región, tuvieron caída de cartelerías y tranqueras. A la vez, hubo erosión en algunos puntos de la traza del ducto, «pero sin mayores complicaciones», aseguraron desde la empresa.