Dos talleres de innovación llegan a Neuquén para abordar los desafíos de la industria energética: ¿cómo participar?

La industria energética argentina atraviesa uno de los procesos de transformación más profundos de su historia. La aceleración de las inversiones, el aumento de la producción y el desarrollo de nueva infraestructura desafían al sector a escalar sus capacidades. Pero, en un escenario donde la presión por innovar es cada vez mayor, surge una pregunta clave: ¿cómo evitar que las empresas inviertan tiempo, recursos y talento en resolver el problema equivocado?

Con esa premisa, el Innovation Futures Initiative (IFI), el hub de innovación de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés, desarrolló una propuesta que desafía una de las ideas más arraigadas del mundo empresario: que la innovación comienza cuando aparece una buena idea. Su punto de partida es otro: las mejores soluciones nacen de los problemas mejor definidos.

El Innovation Futures Initiative es el hub de innovación de la Universidad de San Andrés. Es una iniciativa orientada a fortalecer la capacidad de empresas, instituciones y ecosistemas para anticipar cambios, identificar desafíos estratégicos y desarrollar soluciones con impacto.

El IFI articula conocimiento académico, experiencia empresarial y metodologías de innovación aplicada. Sus actividades incluyen formación ejecutiva, realización de proyectos junto con las organizaciones, desarrollo de estructuras de gobernanza, investigación y construcción de espacios de colaboración entre empresas, universidades, gobiernos y otros actores del ecosistema.

El próximo 14 de agosto, el Edificio ENE – Polo Científico Tecnológico Neuquén será sede de un taller que ofrecerá un primer acercamiento a esta disruptiva y probada metodología. Allí, empresas de la industria petrolera y energética —y sus proveedores— podrán trabajar sobre desafíos reales de sus propias organizaciones.

El taller será conducido por Carlos Osorio, doctor por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), profesor de Innovación de la Universidad de San Andrés y especialista que ha asesorado a empresas, gobiernos y organizaciones en más de veinte países.

Carlos Osorio es profesor de Innovación en las escuelas de Negocios e Ingeniería de la Universidad de San Andrés, Director del Master in Business Innovation y director académico del Innovation Futures Initiative. Es doctor en Tecnología, Gestión y Política por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde también realizó una maestría en Tecnología y Política.

Además, cuenta con una maestría en Políticas Públicas de la Harvard Kennedy School y es ingeniero industrial por la Universidad de Chile. Ha ocupado posiciones académicas y de investigación en MIT Sloan School of Management, el Berkman Klein Center for Internet and Society de Harvard y el MIT Media Lab. También ha asesorado a empresas, gobiernos y organizaciones en estrategias, procesos y culturas de innovación en más de veinte países y en sectores como energía, minería, banca, telecomunicaciones, seguros, logística y salud.

A diferencia de los enfoques tradicionales, centrados en generar ideas o acelerar proyectos, la propuesta invita a detenerse antes de dar un prematuro primer paso. A través de herramientas prácticas de análisis y diseño, los participantes aprenderán a identificar con precisión los desafíos que enfrentan, cuantificar cuánto pierden o dejan de ganar, y definir oportunidades concretas de innovación. Solo después llegará el momento de diseñar iniciativas, proyectos o prototipos.

“La innovación comienza mucho antes de tener una idea. Comienza cuando una organización logra formular correctamente el problema que necesita resolver, incorporar diferentes perspectivas y convertir un desafío complejo en una oportunidad concreta de acción”, señala Carlos Osorio.

El taller está dirigido a operadoras, compañías de servicios, proveedores tecnológicos y otros actores del ecosistema energético neuquino. Cada empresa trabajará de manera independiente sobre sus propios desafíos, sin instancias de puesta en común de conclusiones, para preservar la confidencialidad de la información y favorecer un análisis profundo de problemas tecnológicos, operativos y de gestión.

“Neuquén posee una concentración excepcional de conocimiento, experiencia operativa y capacidades empresariales. El propósito de este encuentro es ofrecer un espacio de trabajo estructurado para que cada empresa pueda analizar sus propios desafíos, ya sean tecnológicos, operativos, de gestión o de otra índole, e identificar caminos para resolverlos de manera innovadora», afirmó Vanesa Kolodziej, directora ejecutiva del Innovation Futures Initiative (IFI).

Una conferencia clave para repensar la estrategia del sector

Como parte de su agenda en Neuquén, la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés también organizará la conferencia «Energía para reinventarse: desaprender lo aprendido y las oportunidades energéticas en Argentina», que se realizará el miércoles 12 de agosto, a las 18.30, en el Edificio ENE – Polo Científico Tecnológico de Neuquén. La inscripción se encuentra disponible en https://eventos.udesa.edu.ar/157343/detail/energia-para-reinventarse-desaprender-para-liderar-la-oportunidad-nuclear.html,

El encuentro reunirá a Germán Guido Lavalle, doctor en Ingeniería, ex-presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y profesor de la Escuela de Negocios de UdeSA, y a Daniel Serrot, director del Executive MBA y del MBA de la Universidad.

A partir de sus miradas complementarias, los especialistas reflexionarán sobre el desaprendizaje como una capacidad estratégica para innovar y sobre el potencial del sector energético como uno de los principales motores del desarrollo de la Argentina.

Las actividades serán gratuitas, requerirán inscripción previa por empresa y un mínimo de tres participantes por organización, quienes deberán asistir con una computadora portátil. Los cupos son limitados. Para mayor información sobre el evento los interesados pueden contactarse por correo a la dirección ifi@udesa.edu.ar . Mientras que para la inscripción online deben informarse en eventos.udesa.edu.ar/go/ifi .