YPF presento resultados de un trimestre record: el proyecto VMOS ya alcanzó el 77% de su avance

El proyecto VMOS es una de las principales apuestas de YPF para ampliar la capacidad de evacuación y exportación del petróleo de Vaca Muerta. Foto gentileza.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) alcanzó un avance superior al 77% al cierre de junio y mantiene el cronograma previsto por YPF, que espera poner en funcionamiento el nuevo oleoducto y la terminal de exportación de petróleo a principios de 2027.

El dato fue informado por YPF al presentar los resultados correspondientes al segundo trimestre del año, período en el que alcanzó sus principales récords operativos y financieros. El avance de VMOS se da en un contexto de fuerte crecimiento de la producción de petróleo no convencional, que incrementa la necesidad de contar con nueva infraestructura para evacuar los barriles de Vaca Muerta hacia los mercados externos.

YPF señaló que el oleoducto continúa avanzando «según lo previsto» y que, una vez operativo, permitirá acompañar la expansión de la producción shale de la compañía y su estrategia de crecimiento de las exportaciones.

Más petróleo de Vaca Muerta

Durante el segundo trimestre, la producción de petróleo shale de YPF promedió 213.000 barriles diarios, lo que representó un crecimiento interanual del 47%. La empresa proyecta continuar incrementando ese volumen hasta alcanzar los 250.000 barriles diarios hacia fines de 2026.

El crecimiento de la producción no convencional se encuentra en el centro del denominado Plan 4×4, la estrategia con la que la compañía busca profundizar su orientación hacia Vaca Muerta y mejorar sus resultados operativos.

En ese marco, YPF informó que durante el trimestre realizó inversiones por US$1.340 millones, un 16% más que en el mismo período del año anterior. Del total, el 77% se destinó a la actividad no convencional, principalmente en Vaca Muerta.

La compañía anticipó además que espera una aceleración de las inversiones durante la segunda mitad del año, en línea con el crecimiento previsto para la producción de petróleo shale.

Como parte de esta expansión, en mayo YPF presentó ante el RIGI el proyecto Loma La Lata Oil, que contempla una inversión de US$25.000 millones y que, según la empresa, es la mayor iniciativa presentada hasta el momento bajo ese régimen.

Récord de resultados

En el segmento de Downstream, las refinerías de YPF procesaron 351.000 barriles diarios, el mayor nivel histórico, con una utilización del 104%. Ese desempeño permitió alcanzar récords de producción de naftas y gasoil, evitar importaciones, abastecer a refinadores locales y generar excedentes para exportar a países de la región.

A su vez, las ventas de naftas y gasoil crecieron un 10% interanual en volumen, con una participación de mercado del 59% durante el trimestre.

Otro de los ejes del Plan 4×4 es la salida de activos considerados no estratégicos. En ese marco, el pasado 6 de agosto YPF acordó la venta de dos grupos de áreas convencionales en Mendoza por alrededor de US$400 millones.

La compañía indicó que, una vez concretado el cierre de esas operaciones, el 95% de su producción quedará concentrada en Vaca Muerta, acercándose al objetivo de transformarse en una empresa integrada enfocada principalmente en recursos no convencionales.

El trimestre cerró además con un flujo de caja libre de US$824 millones, el tercero más alto de la historia de YPF. La cifra estuvo afectada por un efecto extraordinario asociado a la compra de activos de Equinor en Vaca Muerta. Sin considerar ese efecto, la generación de caja habría alcanzado los US$1.000 millones.

La compañía terminó el período con una liquidez récord de casi US$2.500 millones y redujo su ratio de endeudamiento neto a 1,09 veces, el nivel más bajo de los últimos 11 años.