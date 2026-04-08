Trace Group se suma a proyectos estratégicos de infraestructura en la Cuenca Neuquina

Trace Group opera en más de 30 localidades estratégicas, vinculando la producción de la Cuenca Neuquina con el sistema energético nacional. Foto gentileza.

En un contexto de expansión y competitividad en el segmento midstream, Trace Group fue adjudicada para prestar servicios en los proyectos Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Southern Energy (SESA), y Duplicar Norte, consolidando su posicionamiento dentro del entramado de empresas que acompañan el crecimiento estructural del sistema energético argentino.

Los desarrollos de VMOS, SESA y Oldelval, forman parte de la infraestructura crítica que permitirá ampliar la capacidad de transporte y exportación de hidrocarburos desde la Cuenca Neuquina hacia la costa atlántica.

En este escenario, la participación de Trace Group reafirma el rol de las empresas regionales en proyectos de escala nacional. “Ser parte de estos desarrollos implica demostrar que la capacidad técnica construida en la región está preparada para afrontar desafíos de alta complejidad. La confianza de las compañías líderes del sector en proveedores locales es una señal clara de madurez industrial”, señala Carlos, Gerente de Operaciones de la compañía.

Impacto regional: proveedores, empleo y desarrollo productivo

Trace Group ha desarrollado una estructura con presencia en 11 provincias y más de 35 localidades, lo que le permite operar en los principales nodos energéticos del país, desde el norte argentino hasta la Patagonia.

La compañía sostiene una cobertura operativa que supera los 3.500 kilómetros lineales, equivalente a recorrer la extensión completa de la Ruta 40, con presencia en más de 30 localidades estratégicas vinculadas al desarrollo energético nacional. Este despliegue territorial se apoya en una estructura de más de 550 colaboradores y una flota de más de 300 vehículos operativos, lo que le permite acompañar proyectos de gran escala en múltiples frentes de manera simultánea.

Es en la región de Vaca Muerta donde esta escala adquiere mayor densidad y relevancia. Trace Group ha construido un modelo basado en talento local y en el fortalecimiento de la cadena de valor regional. Actualmente, el 85% de su nómina está conformada por colaboradores de Neuquén y Río Negro, mientras que el 100% de la operación de campo en la cuenca es liderada por equipos locales.

La compañía trabaja con una red de más de 900 proveedores, de los cuales el 67% son empresas locales, lo que implica que más de dos tercios de su cadena de suministro se desarrolla dentro del territorio. Solo en la provincia de Río Negro, la empresa mantiene presencia activa en 9 localidades estratégicas, cubriendo la totalidad del corredor productivo vinculado al desarrollo midstream, desde el Alto Valle hasta la costa atlántica.

Este entramado productivo incluye talleres, servicios automotrices, proveedores industriales, empresas tecnológicas y organizaciones dedicadas a la formación técnica, generando un impacto directo e indirecto en el empleo y la competitividad regional.

“La consolidación del midstream argentino requiere no solo inversión en infraestructura, sino también una base sólida de proveedores regionales capaces de acompañar ese crecimiento. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo esa capacidad desde el territorio y ayudando a toda nuestra red de proveedores a evolucionar junto con nosotros”, destaca Carlos.

Durante el año 2025, Trace Group destinó más de USD 1.500.000 a programas de desarrollo social y educativo, canalizados principalmente a través de la ONG Fundación Potenciar. Esta inversión permitió consolidar instituciones educativas que continúan creciendo y que actualmente forman a más de 850 alumnos de nivel primario y secundario, más de 250 en nivel terciario y más de 500 personas en 40 distintos oficios altamente demandados en la región, fortaleciendo el desarrollo de capital humano local vinculado al crecimiento de la industria.

Con la mirada puesta en el nuevo ciclo de inversión energética, Trace Group continúa ampliando su participación en proyectos estratégicos, reafirmando su compromiso con el desarrollo industrial y social de la región patagónica.