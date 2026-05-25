Subsidio de gas: cómo solicitar la garrafa social en las zonas frías del país y el trámite clave en ANSES

Con la consolidación de las bajas temperaturas en el sur del país, la Secretaría de Energía de la Nación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantienen habilitado el registro para acceder al subsidio estatal destinado a la compra de gas envasado. El beneficio se canaliza actualmente a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y está dirigido exclusivamente a hogares vulnerables que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

Una de las novedades regulatorias principales del esquema actual es que reemplazó de forma definitiva al viejo Programa Hogar. El sistema opera ahora mediante la devolución inmediata del dinero al momento de realizar la compra utilizando billeteras virtuales habilitadas en los comercios adheridos.

Todos los usuarios que recibían la asistencia económica bajo la modalidad del ex Programa Hogar deben realizar la reinscripción obligatoria en el nuevo esquema para no perder el beneficio estatal.

Quiénes pueden acceder a la garrfa social y cuáles son los requisitos

El ReSEF segmenta la asistencia económica priorizando criterios geográficos, climáticos y de vulnerabilidad socioeconómica. Los requisitos obligatorios para ingresar al padrón son:

Infraestructura: no disponer de conexión a la red formal de gas natural en el domicilio de residencia (independientemente de si la red pasa por la vereda).

no disponer de conexión a la red formal de gas natural en el domicilio de residencia (independientemente de si la red pasa por la vereda). Ingresos del grupo familiar: no superar los topes máximos de facturación establecidos mensualmente por la Secretaría de Energía (calculados en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil).

no superar los topes máximos de facturación establecidos mensualmente por la Secretaría de Energía (calculados en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil). Datos domiciliarios: contar con el domicilio actualizado de forma estricta en la base de datos de ANSES, ya que la cantidad de garrafas subsidiadas se calcula según las condiciones climáticas de la región.

El programa contempla un tratamiento de ingresos flexible o montos de cobertura preferenciales para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados, pensionados, monotributistas sociales y hogares que cuenten con un integrante con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Paso a paso: cómo realizar el trámite en Mi ANSES

La solicitud se gestiona de manera digital y gratuita, sin necesidad de gestores, cumpliendo las siguientes etapas:

Ingreso a la plataforma: acceder al portal oficial Mi ANSES o a la aplicación móvil utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Auditoría de datos: revisar y ratificar que los datos personales, de contacto y los vínculos familiares declarados se encuentren actualizados. Selección del programa: dirigirse al menú lateral izquierdo, seleccionar la opción «Programas y beneficios» y luego hacer clic en «Solicitar Tarifa Social». Activación por región: elegir la opción específica denominada «Zona Fría». En este punto, el sistema requerirá adjuntar de forma digital la factura del servicio de gas si correspondiera o completar la declaración jurada de falta de acceso a la red.

La cantidad anual de garrafas acreditadas varía según la severidad del invierno local. Las provincias patagónicas como Santa Cruz y Tierra del Fuego disponen de los cupos más altos del país. El mapa de cobertura legal incluye a Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, sectores de San Juan, la Puna de Jujuy y Catamarca, junto a sectores específicos de Salta y Tucumán.

ANSES efectúa cruces de datos automáticos de forma mensual con la AFIP y el Sintys. Cualquier inconsistencia patrimonial, mudanza no declarada o alteración en los ingresos familiares operará como causal de suspensión inmediata del subsidio energético.