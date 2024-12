Tras el éxito de los primeros pozos, Río Negro licita otra área de Vaca Muerta

Los primeros tres pozos con destino a Vaca Muerta que se realizaron en Río Negro dieron muy buenos resultados y no solo entusiasmaron al gobierno de Alberto Weretilneck, sino también a varias operadoras que aprovecharon la noticia para sumarse a la licitación que el próximo viernes definirá la Provincia por una nueva área con potencial en la formación shale.

El bloque en licitación para su exploración y eventual explotación es Cinco Saltos Norte, un área emplazada al norte del bloque Los Caldenes, y justo por encima del lago Pellegrini.

El proceso se abrió este año a partir de la iniciativa privada que realizó la firma de capitales nacionales Capex para acceder al área, con lo cual el gobierno abrió la licitación pública a todos los interesados, reservando el derecho de preferencia a la firma que inició el proceso.

El próximo 6 de diciembre será la fecha clave, dado que se deberán abrir las ofertas por el bloque que el año pasado también fue licitado, pero en ese momento ninguna empresa tuvo interés.

Ahora el escenario es diferente, ya que no solo Capex lo solicitó sino que según detalló la secretaria de Hidrocarburos de Río Negro, Mariela Moya, «se vendieron muchos pliegos y hubo muchas más consultas después de que se conocieron los resultados de los primeros pozos que hizo Phoenix a Vaca Muerta».

La licitación comprende requisitos de exploración básicos, entre los que se destaca la realización de un pozo hacia Vaca Muerta. Y cuentan con la ventaja de que el bloque posee copiosa información, como son relevamientos sísmicos en 2D y 3D.

La licitación no otorga la concesión no convencional de 35 años sobre el bloque, sino el permiso de exploración no convencional con un requisito mínimo de inversión de 5,6 millones de dólares.

Pero en la anterior ronda, en la que se adjudicaron los bloques Confluencia Norte y Sur a Phoenix Global Resources (PGR), la competencia fue tan fuerte entre los oferentes que los planes de inversión para estas exploraciones terminando siendo similares en montos a los que se vienen registrando en las áreas de Vaca Muerta de Neuquén, que incluyen la concesión.

Las expectativas, por la información disponible, es que en la zona pueda darse con una producción de petróleo del borde de cuenca de Vaca Muerta, similar posiblemente a la encontrada en Confluencia Norte, un bloque muy cercano en donde los primeros pozos no solo han dado altos niveles de producción sino que se trata además de un petróleo más pesado que el shale habitual, incluso más denso que el clásico Medanito, lo cual podría elevar su valor en el mercado.