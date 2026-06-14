Donald Trump asegura que el acuerdo con Irán podría ocurrir «dentro de unas horas» y culpó a Israel del atraso

Donald Trump sostiene que Estados Unidos está cerca de un acuerdo con Irán. Foto: AP/ Alex Brandon.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el ataque israelí de hoy contra Beirut, capital del Líbano, «no debería haber ocurrido, sobre todo» en el día en que la Casa Blanca se prevé que firme con Irán un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente. Señaló que ese hecho retrasó el pacto e insitió que ocurrirá en «unas pocas horas».

El mandatario norteamericano sostuvo que por la ofensiva había reprendido enérgicamente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

El pedido de Donald Trump a Israel para lograr el acuerdo con Irán

«El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz. Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue muy leve e insignificante; nadie resultó herido ni murió», escribió el mandatario en su red Truth Social.

«Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían mantener la calma (…). Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No lo echemos a perder!», añadió Trump.

El presidente dijo que los bombardeos de este domingo en Líbano, «lo desbarató todo. Retrasó la firma unas horas. Tenía que haber tenido lugar ahora. Ahora está prevista para dentro de unas horas», declaró durante una llamada telefónica, citada por el medio de noticias Axios.

Trump apuntó contra Netanyahu: «Es tan grave… no podía creerlo. Una hora antes de que se suponía que firmáramos el acuerdo», dijo.

Bombardeos contra Líbano por parte de Israel

La Defensa civil del Líbano reportó el domingo tres muertos tras bombardeos israelíes en el sur de Beirut, horas después de que Israel anunciara ataques en los suburbios de la capital, considerados un bastión del movimiento proiraní Hezbollah.

En un comunicado, la agencia indicó que «se recuperaron los cuerpos de tres mártires de entre los escombros y seis heridos» fueron trasladados al hospital tras el bombardeo, ocurrido en la zona de Ghobeiry.

Previamente, Israel había informado de ataques contra la periferia sur de Beirut por segunda vez en una semana, así como en el sur del país, tras afirmar que tres drones lanzados desde Líbano impactaron su territorio.

El ejército realizó ataques «en el barrio de Dahiyeh, en Beirut (…) en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí», declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz.

«Israel no tolerará ningún ataque contra su territorio», añade la nota.

El mensaje de Irán por los ataques en Líbano

El jefe de la delegación iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó hoy que es «inútil» continuar las conversaciones de paz con Estados Unidos después de que Israel, su aliado, atacara los suburbios de la capital del Líbano.

«La agresión de los sionistas contra Dahieh demostró una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos o carece de la capacidad para hacerlo«, dijo Qalibaf en un mensaje en X, en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

«Si no tienes la voluntad o la capacidad de cumplir tus compromisos, entonces es inútil hablar de continuar por este camino«, añadió.

Con APF, AP y EFE