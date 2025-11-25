Tras el petróleo del mar: YPF firmó con ENI un acuerdo para buscar a la «Namibia» americana

La búsqueda de dar con un enorme reservorio de petróleo en el mar austral dio un paso trascendental, dado que YPF firmó un acuerdo con la italiana ENI, una de las firmas expertas en el offshore, para precisamente explorar el área que está señalada como la mejor para encontrar el tan buscado espejo de los recursos que tiene África.

El acuerdo, que se suma al que las petroleras estatales ya tienen para el desarrollo y exportación de gas natural licuado (GNL), se centra en el ingreso con un 50% del paquete accionario en el bloque OFF 5, un área que corresponde al gobierno de Uruguay y que se encuentra en línea recta, mar adentro, de las playas de Punta del Este.

Desde YPF se ha detallado en múltiples ocasiones que lo que se busca en el Mar Argentino es la continuidad geológica de Namibia, de los recursos que ya están en producción en ese país. Esto debido a que ambos márgenes compartieron la misma evolución geológica antes de la separación continental, lo que, sumado a las similitudes observadas luego de la apertura del Atlántico, abre un importante potencial exploratorio en el Margen Americano.

Precisamente, desde YPF se marcó que «estudios recientes indican similitudes con la cuenca Orange sobre el margen africano, en Namibia, donde se han realizado importantes descubrimientos de petróleo y gas.»

“Este acuerdo con Eni nos permite dar un paso hacia la exploración offshore. Incorporamos conocimiento global y capacidades que nos posicionan para aprovechar oportunidades en una región con gran potencial, reafirmando nuestra visión de crecimiento y liderazgo en proyectos innovadores”, aseguró el CEO de YPF, Horacio Marín.

ENI tomará la exploración del offshore

Mediante el acuerdo suscrito, Eni Uruguay Ltd. adquiere una participación del 50% en el bloque OFF-5 y

asumirá la operación tras el cierre de la transacción que aún está sujeta a la aprobación de las autoridades uruguayas.

El bloque en cuestión está ubicado en aguas profundas a 200 kilómetros de la costa de Uruguay. El mismo tiene una extensión aproximada de 17.000 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de agua de 4.100 metros.

La decisión de avanzar en un acuerdo sobre este bloque no solo reside en su potencial desde el punto de vista geológico, sino también en el hecho de que es el único bloque del offshore y en la zona de interés en el cual YPF es la titular al 100%, lo cual facilita esta nueva asociación.