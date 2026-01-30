DLS Archer concretó la venta de sus operaciones en el Golfo San Jorge y redobla su apuesta por Vaca Muerta

Vaca Muerta concentra la apuesta de las empresas de servicios petroleros, en un proceso de reordenamiento del sector hidrocarburífero en la Argentina. Fotos DLS Archer

La empresa petrolera de origen noruego Archer avanzó con una decisión estratégica en Argentina al concretar la venta de sus operaciones de workover y pulling en el Golfo San Jorge, en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Actualmente apuntan a enfocar plenamente su actividad en el desarrollo no convencional de Vaca Muerta.

La operación incluyó la transferencia de 12 equipos de workover, 12 unidades de pulling y cerca de 750 empleados, que continuarán sus tareas bajo un nuevo grupo accionario con presencia en la región. Desde la firma destacaron que la decisión forma parte de un proceso de reordenamiento del portafolio local, orientado a potenciar las oportunidades que ofrece el shale neuquino.

La operación incluyó la transferencia de equipos y trabajadores. Fotos DSL Archer

En ese marco, Archer concentrará sus esfuerzos en servicios de perforación y workover para el no convencional, segmento que hoy concentra la mayor dinámica de inversión en la industria hidrocarburífera argentina.

Gerardo Molinaro, vicepresidente de DLS Archer para Land Drilling, agradeció el compromiso de los equipos que formaron parte de las operaciones vendidas y subrayó el desempeño alcanzado en términos de seguridad y eficiencia. “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los colaboradores que han demostrado una performance operativa excepcional a lo largo de los años, basada en la seguridad, la excelencia y la mejora continua. Estamos convencidos de que esta transición será positiva para su desarrollo bajo un nuevo grupo accionista con una sólida presencia en la región. También agradecemos a nuestros clientes y líderes sindicales, quienes nos han acompañado en este camino”.

La operación incluyó la transferencia de equipos y de unos 750 trabajadores, que continuarán sus actividades bajo un nuevo grupo accionario en la región. Fotos DSL Archer

Tras desprenderse de sus activos en el Golfo San Jorge, la compañía continuará expandiendo su presencia en Vaca Muerta, donde recientemente fue adjudicataria de un contrato estratégico con YPF, considerado de alta relevancia para su proyección en el país. En paralelo, Archer también prestará servicios en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Aike y en iniciativas de perforación profunda exploratoria, ampliando su alcance técnico en distintas cuencas.

Con esta decisión, la petrolera refuerza la tendencia de las empresas de servicios de concentrar recursos en los desarrollos no convencionales, en un contexto donde Vaca Muerta sigue consolidándose como el principal polo de crecimiento energético de la Argentina.



