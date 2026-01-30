Vista Energy busca expandirse en Vaca Muerta: habilitó adquisiciones por hasta el 50% de sus activos

Vista Energy podrá concretar operaciones de compra por hasta el 50% del valor de sus activos consolidados. Foto: archivo.

Una de las operadoras de mayor peso en el rubro de los hidrocarburos en el país, Vista Energy, busca profundizar su expansión dentro de Vaca Muerta. En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la compañía, se aprobó un paquete de autorizaciones que amplia de gran manera las facultades del Directorio para avanzar en las adquisiciones estratégicas dentro del rubro del no convencional.

A partir de la medida dispuesta en la asamblea, la empresa podrá concretar operaciones de compra por hasta el 50% del valor de sus activos consolidados, sin la necesidad de que cada operación se someta a una nueva asamblea, incluso cuando las compras individuales superen el 20% de ese total.

De esta manera, el nuevo marco le permitirá a Vista Energy adquirir derechos de exploración y explotación, participaciones en concesiones, licencias, y acuerdos vinculados al desarrollo de recursos no convencionales.

La autorización también le permitirá comprar total o parcialmente sociedades que ya sean titulares de ese tipo de activos, siempre y cuando operen dentro de cuencas donde Vista ya tenga presencia operativa.

Para cada transacción, el Directorio estará autorizado a definir los precios, las condiciones contractuales y las estructuras societarias y financieras. El plazo límite para ejecutar estas operaciones se extenderá hasta 12 meses después de su fecha de aprobación.

Cómo prevé Vista financiar su expansión

Además, en el ámbito financiero, la asamblea habilitó a que Vista Energy y sus subsidiarias puedan tomar deuda tanto en el mercado local como internacional. Entre las herramientas autorizadas se encuentran la emisión de obligaciones negociables -con o sin garantía-, la estructuración de fideicomisos financieros y el uso de instrumentos híbridos, incluso bajo legislación extranjera.

En un momento de expansión para la compañía, se espera que estas nuevas autorizaciones le brinden mayor flexibilidad para financiar adquisiciones, afrontar los costos asociados a las operaciones y sostener el capital de trabajo.

Aunque las nuevas facultades reemplazarán a las aprobadas en la asamblea de marzo de 2025, no afectarán a las operaciones que ya están en curso.