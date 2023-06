Tren a Vaca Muerta: ¿Qué sucede con las obras en Río Negro?

El tren de cargas a Vaca Muerta está bajo la lupa. Según indicó el intendente de las localidades rionegrinas Contraalmirante Cordero y Bardas del Medio, Fabián Galli, aún no está definida la traza, por lo que no pueden hablar de plazos para las obras previstas en la zona. Desde allí se conectarán con Añelo, localidad adyacente a los yacimientos de Vaca Muerta.

En Contraalmirante Cordero está prevista la construcción de un nuevo ramal ferroviario que se conectará con Añelo, donde se está llevando a cabo la obra de la playa de maniobras del corredor Norpatagónico. Dicho ramal, a su vez, se conectará con las vías entre la localidad rionegrina y Bahía Blanca del ferrocarril General Roca. Estas serán reacondicionadas como así también las que unen Ferri, Cipolletti y Cinco Saltos.

El intendente de Añelo, Milton Morales dialogó con Energía On sobre qué novedades hay respecto a la obra y afirmó que «lo que se viene haciendo es trabajar en la estación de transferencias. Lo que arrancó es el movimiento del suelo. Por ahora, es lo que licitó el gobierno nacional».

La construcción de la playa de maniobras será llevada a cabo por la UTE Lemiro Pablo Pietroboni SA – Sabavisa SA. Instalarán «tres vías con una longitud de 2.200 metros cada una, previendo una posible expansión hacia el lado norte de la playa», expresaron desde las firmas. Invertirán más de un millón de pesos.

Se suman también sus correspondientes desvíos y accionamientos manuales, incluyendo el edificio operativo, caminos de acceso y circulación de vehículos pesados, desagües e iluminación. Sin embargo, sobre el resto de la obra aún no hay información. Galli dialogó con este medio y señaló que la última información con la que cuentan es que aún no se definió la traza que recorrería el tren.

En concreto, los últimos datos oficiales que circularon desde Nación apuntan a que en la localidad rionegrina habrá una renovación total de traza de vía simple de trocha ancha entre Cipolletti y Contralmirante Cordero, unos 29 kilómetros, y la instalación desde allí hasta Añelo, de unos 83 kilómetros.

A su vez, en la localidad rionegrina está prevista la construcción de desvíos de cruce para trenes y una playa de maniobra. Según el intendente, al no estar definida la traza no se puede hablar de plazos para estas obras. Explicó que han recibido encuestas por parte del gobierno nacional pero que aún no hay novedades.

En la actualidad, Contraalmirante Cordero cuenta con una última estación del ramal del ferrocarril Roca que salía de Cipolletti hacia el noroeste. Estas vías no se utilizan hace largos años, por lo que debería haber un recambio completo de la estructura según indicó el intendente. Por otra parte, el terraplén sí se matiene en buenas condiciones.

Tren a Vaca Muerta: una empresa china está interesada en financiarla

Una comitiva del gobierno nacional encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa y el ministro de Transporte, Diego Giuliano, se reunió en China con las autoridades de la Corporación de Ingeniería de Maquinaria de China (CMEC, por sus siglas en inglés) para abordar el financiamiento de distintas obras ferroviarias en el país, entre ellas, el tren a Vaca Muerta.

«Representadas por el ministro Giuliano y el presidente de CMEC, Fang Yanshui, las partes han manifestado su voluntad de avanzar con el Proyecto Norpatagónico, que significa una importante intervención en el sur de nuestro país, logrando beneficios logísticos y económicos», subrayaron desde el gobierno nacional.

Recientemente, la secretaría de Energía, Flavia Royón, marcó en diálogos radiales con Télam que «se volvió a poner entre los proyectos para recibir financiamiento el tren Norpatagónico, que es el tren que conecta Añelo con Bahía Blanca, fundamental también para el desarrollo de Vaca Muerta».

Para la obra está proyectada una inversión de alrededor de 800 millones de dólares. «La adjudicación de esta playa (de maniobras en Añelo) era la señal de confianza que estaba esperando el sector privado para finalmente comprometerse e invertir», había marcado semanas atrás el jefe de Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado, Silvestre Joel Fontana.

Por el momento, no hay información de nuevas licitaciones, las cuales estarán a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura. El organismo fue consultado por este medio sobre el estado del proyecto pero no se brindó información.