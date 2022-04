Un asesor de Alberto Fernández respondió los dichos de Juan José Aranguren en RN Radio

El político neuquino y asesor energético del presidente Alberto Fernández salió al cruce de los dichos del exministro de Energía, Juan José Aranguren y lo acusó de «incapaz» por sus políticas para el sector de gas y petróleo y por la no concreción de la obra del gasoducto desde Vaca Muerta. El cruce siguió porque el exfuncionario del macrismo apuntó contra el secretario de Energía, Darío Martínez, quien se defendió de las críticas vertidas por el expresidente Mauricio Macri.

El contador Ariel Kogan dijo que que “Aranguren reconoce que fue incapaz de poner en práctica una política que generara un horizonte de inversión y aumento de la producción que justificara la construcción del gasoducto, y también, las pruebas están al canto, fue incapaz de construir el gasoducto».

Si bien ya había criticado al exministro, ahora sus declaraciones surgen de los dichos del ahora consultor en diálogo con Vos A Diario de RN RADIO. «26 meses después de asumir la nueva administración, se está tomando la decisión que nosotros habíamos dejado abierta en julio de 2019″, dijo en relación a la construcción del gasoducto a Vaca Muerta.

«El secretario Martínez (por Darío) incurrió en varias falsedades porque en el mismo hilo de tweet donde acusa a Macri (por Mauricio) de desmemoriado dice que la producción de gas durante nuestra administración bajó un 8% anual y la verdad que dan las cifras de su misma secretaría y muestran un salto anual del 4%«, agregó Aranguren esta mañana.

Kogan por su parte le respondió que: «el ex ministro Aranguren, no sólo es violador serial se normas y reglas, sino que también es un hábil tergiversador”. “Quien fuera por lejos el hombre fuerte del gobierno de Mauricio Macri en materia energética, se fue del gobierno siendo consciente, según él, de la importancia vital de construir un gasoducto, pero no pudo hacerlo, o no supo, no fue capaz, fue absolutamente incapaz de hacerlo«, cerró.

Además le recordó que «toda política al respecto (de la producción de gas), sólo estableció la Resolución 46, que él mismo modificó generando multimillonario reclamo judicial contra el Estado”. “Pero más allá del juicio, fue un mecanismo por el cual se terminó pagando el gas U$S 6.5 el MMbtu, el mismo gas que hoy con el Plan Gas.Ar, y por compulsa entre los propios productores, cuesta U$S 3.53 promedio ponderado, y llena la capacidad de transporte desde Vaca Muerta, y fundamenta la necesidad de construir el Gasoducto”.

El neuquino, y también mano derecha de Martínez, le reprochó con ironía “claro que logró aumentar algo la producción, ¿Quién no lo logra pagando U$S 6.5 MMbtu?”.

Por lo tanto, “Aranguren demostró doblemente su incapacidad, y la de su política energética: no sólo no logró aumentar la producción sensiblemente, topear los gasoductos y generar un clima de inversión y producción necesaria para justificar el nuevo gasoducto; sino que también fue incapaz de construir, o si quiera iniciar la construcción”.

Finalmente Kogan dijo que «imprescindible ampliar la capacidad de transporte para quitarle ese techo a la producción, a las exportaciones, y sustituir las multimillonarias importaciones de GNL y gasoil, que Argentina se ve obligada a hacer en cada invierno”. Y cargó: «¿Será, quizás por ese motivo último, que el exministro, accionista de una empresa que se dedica también al comercio internacional de GNL y de gasoil, no generó una verdadera política de incremento de la producción de gas argentino, y no construyó el gasoducto? ¿O fue solo su incapacidad?».