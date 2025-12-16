Fallo clave de la Corte Suprema: tras definir que el patrimonio de YPF no es estatal, habilitó una investigación en Río Negro

Fallo clave por YPF: la Corte Suprema resolvió que su patrimonio no es estatal y habilitó una investigación en Río Negro

La Corte Suprema de la Nación falló a favor de la autonomía patrimonial de YPF y aseguró que sus acciones no tienen relación con el Estado nacional. La decisión se reveló en una instancia que resulta clave ya que podría tener implicancias directas para la defensa argentina en los tribunales de Nueva York.

El máximo tribunal, según informaron en Noticias Argentinas, tras resolver la autonomía patrimonial de YPF, declaró competente a la Justicia provincial de Río Negro para investigar una denuncia por usurpación de un predio de la petrolera.

La Corte Suprema consideró que no existe afectación directa al patrimonio del Estado que justifique la intervención federal. Para llegar a esta sentencia, se basó en la ley 26.741 que estableció la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF en 2012.

El tribunal recordó que el artículo 15 de esta ley establece que la operación y funcionamiento de la sociedad se enmarca en las normas que regulan a las sociedad anónimas y que «no le son aplicables las normas que reglamentan la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación».

Autonomía patrimonial de YPF

En el fallo se planteó tres argumentos centrales para explicar la separación patrimonial entre YPF y el Estado Nacional.

El primero establece que la petrolera tiene personalidad jurídica propia como sociedad anónima regida por la ley 19.550.

El segundo agrega que su patrimonio no se confunde con el estatal según lo establecido en el artículo 143 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Y el tercero resalta que ese patrimonio resulta ajeno al sistema de control previsto para el Sector Público Nacional en la Ley de Administración Financiera 24.156.

La Corte Suprema remarcó: «La presunta afectación del patrimonio de la sociedad no equivale a la afectación del patrimonio del Estado Nacional» y señala que cualquier repercusión sobre el Estado es «solamente indirecta».

Una investigación de usurpación de un predio de YPF que deberá continuar en Río Negro

Con la resolución de autonomía patrimonial de YPF, el tribunal descartó que la investigación de presuntos delitos contra la petrolera deba tramitarse ante la justicia federal por afectar intereses estatales. “Si bien el patrimonio del fisco se ve indirectamente afectado por el resultado del juicio, ello no basta para surtir la competencia de los tribunales federales”, sostuvieron.

El máximo tribunal explicó que la Constitución argentina sólo «impone la actuación del fuero de excepción cuando la Nación es parte y no necesariamente en todos los casos en que pueda recaer un perjuicio sobre su patrimonio de manera más o menos indirecta».

De esta manera la causa quedó radicada en el Foro de Jueces de Viedma, Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro.

Autonomía patrimonial de YPF, un fallo clave que aporta a la causa en Estados Unidos

Si bien el actual fallo resolvió una cuestión de competencia judicial interna, su declaración de patrimonio independiente del Estado fortalece la posición de la Procuración del Tesoro de la Nación en el litigio que enfrenta Argentina en Nueva York por el embargo de acciones de YPF que impulsó la jueza Loretta Preska.

La defensa argentina sostiene ante los tribunales estadounidenses que la petrolera es una entidad autónoma con personalidad jurídica independiente y que el Estado no puede disponer libremente de sus acciones en violación de la ley 26.741.

Por lo tanto la resolución de la Corte Suprema ratificaría esos argumentos al establecer que existe separación matrimonial entre la sociedad y el Estado.

Con información de Noticias Argentinas