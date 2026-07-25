Las Islas Malvinas y el offshore: Qué firmas operan en aguas argentinas y cuál es el proyecto que impulsa el Reino Unido

Más allá del resultado en la final del Mundial 2026, la victoria de la selección nacional en las semifinales ante Inglaterra fue más que deportiva, ya que la bandera de «las Malvinas son Argentinas» desplegada por los jugadores logró que la soberanía sobre las islas vuelva a ser un tema de conversación a nivel global.

El reclamo no solo es una cuestión de orgullo nacional, ya que su relevancia adquiere otro carácter cuando también se vincula a la potestad de los recursos naturales. Esto se debe a que en el subsuelo marítimo que rodea las islas se encuentran distintas cuencas hidrocarburíferas donde varias empresas desarrollan sus actividades offshore.

Por este motivo resulta de interés repasar cuales son las petroleras que se encuentran presentes en cercanías de las Islas Malvinas, tanto en la Cuenca Malvinas Oeste y la Cuenca Austral, en potestad del gobierno argentino, como en la Cuenca Malvinas Norte, donde el gobierno británico ejerce su ocupación.

Qué empresas se encuentran en el sur del mar argentino

Antes de hacer un repaso por la actividad petrolera del lado nacional, hay que volver a 2019. Ese año, mediante la Resolución 276 emitida por la Secretaría de Energía de la Nación, se otorgaron 18 de las 38 áreas que conformaron la Ronda 1 de la licitación internacional Costa Afuera.

A partir de estos permisos de exploración, distintas empresas buscaron analizar que tan viable es iniciar la producción de hidrocarburos. En este contexto se configuró el mapa del offshore en Argentina, que siete años después pasó por varios cambios, a partir de la reconversión al Estado nacional de prácticamente la mitad de las áreas licitadas en aquel entonces.

Para esta nota, el foco estará puesto en la Cuenca Malvinas Oeste (MLO) y en la Cuenca Austral (AUS), donde cinco de las 11 áreas otorgadas en 2019 volvieron a manos de Nación, mientras que aún queda por definir si el destino del resto de las concesiones será el mismo o si efectivamente serán explotadas por las petroleras operadoras en el futuro.

El consorcio conformado por la estadounidense ExxonMobil junto con Qatar Petroleum (QP) fue el primero en dar marcha atrás en la actividad offshore en la zona. En marzo de 2024, las resoluciones 27, 28 y 32 marcaron la reversión de las áreas MLO 113, MLO 117 y MLO 118 respectivamente.

Según indicaron entonces desde ExxonMobil, la devolución de esos bloques se debió a que el análisis en la zona no arrojó resultados que permitieran pensar que la explotación de los mismos sea viable a nivel comercial.

Lo mismo ocurrió con los bloques MLO 114 y MLO 119, que fueron concedidos a la británica Tullow Oil, junto a la nacional Pluspetrol y la alemana Wintershall DEA (que en el camino fue adquirida por la también británica Harbour Energy). En noviembre de 2025, se formalizó la devolución de estos bloques en las resoluciones 448 y 447. El elevado riesgo económico también fue el motivo que impulsó esta decisión.

Sin embargo, a diferencia de las empresas mencionadas hasta el momento, Tullow Oil aún no se fue por completo de la Cuenca Malvinas Oeste, ya que todavía opera el 100% del área MLO 122.

De esta forma, ya pasando a mencionar las áreas que siguen operativas, a su derecha se encuentra MLO 123, que es operada por la francesa TotalEnergies junto con YPF y la noruega Equinor como socios, y en donde todavía se están realizando trabajos de exploración.

Lejos de irse, desde TotalEnergies aseguraron este año que estudian la posibilidad de expandirse en el offshore. Cabe destacar que, fuera de las áreas licitadas en Costa Afuera, esta empresa ya produce gas en la Cuenca Marina Austral (CMA-1) junto a sus socios Harbour Energy y Pan American Energy (PAE).

MLO 124 es otro bloque que hasta el momento sigue bajo operación, en caso por ENI junto con la nacional Tecpetrol y la japonesa Mitsui como socios. La firma italiana destaca en Argentina por integrar el proyecto exportador Argentina LNG junto a YPF y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de la saudí ADNOC.

Equinor, una de las líderes de la actividad offshore a nivel mundial, es la que cuenta mayor presencia en el mar argentino. Además de su participación en MLO 123, opera en su totalidad la área MLO 121, y cuenta en su haber con las únicas dos áreas licitadas en la Cuenca Austral: AUS 105 y 106.

Sea Lion: el proyecto que generó el rechazo del gobierno nacional

Por el lado ocupado por el gobierno británico, el principal proyecto que se esta llevando adelante es Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration, en la en la Cuenca Malvinas Norte. Su puesta en producción tiene fecha prevista para 2028.

A finales de 2025, el gobierno argentino expresó su rechazo a la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) anunciada por ambas firmas. En un comunicado oficial, apeló a la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a la Argentina y el Reino Unido a acelerar las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas, y prohíbe las decisiones unilaterales que alteren la situación mientras dure el proceso.

La sanción que el Estado le impone a las petroleras que decidan operar en las islas es la inhabilitación a participar en las licitaciones de exploración, tanto en el territorio nacional como en la plataforma continental del país.

Corresponde a la ley 26.659 de Hidrocarburos de 2011, y a su modificación en 2013 (ley 26.915), en la que se prohíbe explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización previa del Gobierno argentino.