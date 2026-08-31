Litio en Salta y Catamarca: POSCO recibirá un financiamiento de hasta US$700 millones para la expansión de Sal de Oro

Se prevé que Sal de Oro pueda exportar cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio. Foto: gentileza.

BID Invest otorgará un financiamiento de hasta 700 millones de dólares a POSCO Argentina (subsidiaria de la surcoreana Posco Holdings) para impulsar la expansión del proyecto de litio Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, entre Salta y Catamarca.

La operación permitirá avanzar con la puesta en marcha y el incremento progresivo de la producción de dos plantas pertenecientes a la compañía minera, una de producción de hidróxido, y otra de carbonato de litio.

La estructura financiera combina un préstamo A de hasta 250 millones de dólares otorgado directamente por el brazo financiero del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), con la posibilidad de movilizar hasta 450 millones adicionales de instituciones financieras internacionales.

La facilidad está diseñada para apoyar las necesidades de corto plazo del proyecto durante su etapa de puesta en marcha y escalamiento operativo, incorporando financiamiento privado bajo una estructura de préstamos A/B.

Los recursos estarán destinados a acompañar las necesidades de corto plazo del proyecto durante su etapa de puesta en marcha y escalamiento operativo. El objetivo de la medida es ampliar tanto la extracción como la capacidad de procesamiento de litio de POSCO en Argentina.

Sal de Oro proyecta producir 48.000 toneladas anuales de productos de litio

Sal de Oro contempla la producción de dos compuestos de litio utilizados principalmente en la fabricación de baterías. Una vez que alcance su plena capacidad, se prevé que el proyecto pueda producir y exportar cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio.

Desde BID Invest también señalaron que la iniciativa podría generar alrededor de 620 empleos permanentes formales en la zona, además de brindar nuevas oportunidades para proveedores locales y regionales de bienes y servicios vinculados con la actividad minera.

El proyecto de litio se encuentra incorporado al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta creada por el Gobierno nacional para promover proyectos de gran escala orientados a la producción y exportación.

POSCO desarrolla en el Salar del Hombre Muerto un esquema integrado que combina la extracción de salmuera con etapas posteriores de procesamiento para obtener productos de grado batería, avanzando así hacia segmentos de mayor valor agregado dentro de la cadena del litio.

Además del financiamiento, BID Invest acompañará a la empresa coreana por un Plan de Acción Ambiental y Social y un Plan de Acción de Gobierno Corporativo, destinados a fortalecer la gestión de riesgos, el vínculo con las comunidades, la administración de los recursos naturales y las prácticas de gobernanza corporativa.

La operación es parte de IDB LAC Minerals, una iniciativa del Grupo BID orientada al desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos más seguras y con mayor valor agregado en América Latina y el Caribe.

Según expresaron desde BID Invest, se espera que el proyecto amplíe la capacidad de procesamiento de litio en Argentina, fortaleciendo de esa manera la participación del país en segmentos más avanzados de la cadena global de minerales críticos.