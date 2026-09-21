YPF alcanza un millón de acciones compradas desde App YPF

Los usuarios pueden invertir en acciones de YPF directamente desde la aplicación, durante el horario de mercado, a través de una experiencia simple y segura. Foto gentileza.

Los usuarios de App YPF ya compraron un millón de acciones de YPF directamente desde la aplicación, a un mes del lanzamiento de la funcionalidad. El resultado refleja la rápida adopción de una iniciativa que acerca el mercado de capitales a más personas desde un entorno digital de uso cotidiano y marca un nuevo avance en la evolución del ecosistema digital de YPF.

Esta nueva funcionalidad se desarrolló a partir de la alianza estratégica entre YPF y Santander, orientada a incorporar progresivamente nuevas capacidades financieras y tecnológicas dentro de la aplicación.

Así, YPF amplía los servicios disponibles para sus usuarios y mantiene la experiencia dentro de su propio ecosistema digital. “Que en tan solo un mes se haya alcanzado el millón de acciones compradas a través de App YPF es una muestra concreta del interés de los argentinos por ser parte de la compañía. Esta iniciativa nos permite acercar YPF a más argentinos y fortalecer el vínculo con quienes nos eligen día a día” señaló Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

“Un millón de acciones negociadas en apenas un mes muestra la potencia del ecosistema de YPF y el enorme potencial de acercar nuevas soluciones financieras a millones de personas desde una experiencia que ya forma parte de su vida cotidiana», señaló Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina.

«En Santander ponemos nuestra tecnología, infraestructura y experiencia financiera al servicio de esa visión. Esta es una alianza de largo plazo, que ya está generando resultados concretos y sobre la que vamos a seguir desarrollando nuevas soluciones para los usuarios de App YPF”, destacó Butti.

Santander Argentina es el banco global, digital y con cercanía humana líder del sistema financiero argentino. Con más de 279 sucursales y 10 Work Cafés, el banco brinda servicios a más de 5,5 millones de clientes en 22 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el banco desarrolla un amplio programa de banca responsable, destacándose por sus iniciativas en educación superior y sostenibilidad ambiental.

El millón de acciones negociadas representa un nuevo resultado concreto de esta alianza y refuerza una hoja de ruta de largo plazo que continuará sumando capacidades y nuevas soluciones para los usuarios de App YPF.