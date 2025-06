Vaca Muerta está lista para exportar 30.000 millones de dólares en 2031: cuál es el debate pendiente

El impacto real de Vaca Muerta está a la vuelta de la esquina. El segundo polo generador de dólares para el país solo tiene plazos y casi ninguna duda. Sin embargo, hay debates abiertos, como por ejemplo el financiamiento de la infraestructura y el derrame en la sociedades sobre las que opera, que habilitan la discusión de la articulación público-privada. Eso atravesó las charlas de las 12° Jornadas de Energía del Diario RÍO NEGRO, que se realizaron ayer en Neuquén, con los principales referentes de la industria y los gobernadores de Río Negro y Neuquén.

“Argentina 2031, 30 mil. Eso significa que son 30.000 millones de dólares de exportación adicionales a las exportaciones de este año en 2031. Y pueden llegar a 40.000 (millones)”, lanzó Horacio Marín, Presidente y CEO de YPF, al referirse a los proyectos de gas licuado (LNG, por las siglas en inglés) y al oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), ambos con punto de partida en las costas rionegrinas.

El titular de la petrolera nacional detalló algunos aspectos del futuro inmediato para la región, adelantando que en los próximos seis años se desembolsarán -solo para el petróleo- unos 18.000 millones de dólares de inversión. Además, estimó otros 5.000 millones para sostener los niveles de productividad una vez en marcha el proyecto exportador.

“En el segundo semestre del año que viene deberíamos empezar con los 180 mil (barriles) y después 360 (mil barriles), para llegar a los 500 mil (barriles) en la primera parte, que termina en 2027. Y ahí tenes los 20.000 millones de dólares de exportación, al principio van a ser 12.000 millones”, describió.

Marín destacó el cambio de mentalidad en la industria petrolera y habló de un momento de mayor colaboración entre empresas y lo mismo planteó con los Estados, a los que les reconoció los esfuerzos, pero alertó por “los costos ocultos”.

“El circulo virtuoso no está en cobrar tasas antes que la gente haga las operaciones. Eso es lo que hay que cambiar. No culpo a nadie, es lo que está, pero tiene que cambiar. También hay que trabajar con los gremios, con todos. Eficiencia es trabajar sin costos ocultos”, dijo el empresario.

Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck retomaron el tema durante su intervención y destacaron los esfuerzos que realizan los gobiernos locales, incluidos los municipales, pero no así el Nacional, por ejemplo con los impuestos a los combustibles que se cobran y no vuelven en infraestructura (Ver aparte).

La 12 Jornadas de Enrgía se realizaron en el salón Rainbow del Casino Magic, que se mostró colmado desde el inicio hasta el fin, y contó con la conducción de la editora de Energía ON, Victoria Terzaghi, y el acompañamiento de Virginia Trifogli, Mario Rojas y Adrián Pecollo, para los paneles.

En el inicio del debate, los intendentes de Neuquén, Mariano Gaido, y de Añelo, Fernando Banderet, comentaron sobre los desafíos de conducir ciudades donde el impacto social y económico de Vaca Muerta genera situaciones positivas y negativas. El crecimiento poblacional exponencial y la necesidad ofrecer servicios de calidad, fueron el eje de la charla.

Ambos, coincidieron en la necesidad de potenciar la infraestructura de la región y planificar, como una condición clave para acompañar el desarrollo.

En los paneles participaron Fausto Caretta (PAE), Matías Weissel (Vista), Julián Escuder (Pluspetrol) y Rubén Seltzer (Pampa Energía).

Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck: infraestructura, paz social y trabajo en conjunto

El cierre de las 12 Jornadas de Energía de Río Negro tuvo como protagonistas a los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck. Ambos destacaron el trabajo conjunto de los gobiernos provinciales y municipales con las empresas que operan en Vaca Muerta, pero lanzaron una advertencia por las deudas en infraestructura: “Necesitamos que la industria entienda que a los gobiernos hay que cuidarlos”.

Weretilneck se expresó directamente al señalar que son los gobiernos quienes garantizan la paz social para que los desarrollos pueden llevarse a cabo, pero dijo que “las empresas tienen que colaborar”. “Tiene que ser ganancia para todos, fundamentalmente para la gente. Los jóvenes deben ver que esto se hace por un futuro mejor”.

“Hay que construir un hospital en Sierra Grande que cuesta 18 mil millones de pesos, o una escuela técnica, que requiere 14 mil millones de pesos, para formar a los trabajadores del GNL o del petróleo ¿Eso lo debe pagar el vecino de Bariloche o de Río Colorado, o la industria debería colaborar?”, apuntó el rionegrino.

Por su parte Figueroa sostuvo que “con la industria somos socios con diferentes objetivos. La industria ganar dinero, nosotros crecer”. Destacó que están construyendo rutas junto con las operadoras del sector y ratificó que se instalarán peajes una vez finalizadas. Río Negro, por su parte, reclamará a Nación con una cautelar por el estado de los caminos.

También ambos se refirieron a lo que se definió como “costos ocultos” de los gobiernos locales y fueron tajantes al asegurar que no existen tales costos. “Siempre las reglas de juego estuvieron claras en Neuquén. No hay sorpresas. No podemos decir lo mismo de todos los gobiernos nacionales que pasaron. Costo oculto es el impuesto en los combustibles que no vemos que vuelva”, dijo Figueroa.

Por su parte Weretilneck aseguró que cada proyecto, petrolero o de gas licuado, tiene su ley en Río Negro por lo que “no hay costos sorpresas ni ocultos. Es lo que está en la ley. Por parte del Estado provincial y los municipios es lo que firmamos”.