Cuenta regresiva para el Instituto Vaca Muerta: los inscriptos tendrán boleto estudiantil gratuito

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, visitaron este miércoles el nuevo edificio del Polo Científico Tecnológico de Neuquén donde funcionará el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM).

Con más de 10.000 inscriptos hasta el momento, las autoridades oficiales confirmaron que desde el 6 de marzo comenzarán a funcionar algunos cursos y que el 16 del mismo mes será la inauguración oficial.

«Se está llevando adelante toda la instalación del mobiliario, los laboratorios, las aulas, los simuladores que está sucediendo en este momento. Nos ponemos muy felices porque es un polo tecnológico que es orgullo argentino» sostuvo Gaido. También participaron de la recorrida María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, y autoridades de YPF.

El intendente agradeció a la Fundación YPF, a las operadoras y especialmente al gobernador por el trabajo realizado. Contó que el centro de educación se realizó con fondos neuquinos por más de 10 millones de dólares.

Adelantó también que ya está en proceso de licitación el tercer edificio del Polo Científico y que se inaugurará este año. El mismo tendrá «una finalidad destinada a la investigación biológica, médica y también al data center y la tecnología«, dijo.

La licitación del tercer edificio ya está en marcha. Foto: Matías Subat.

Por su parte, Figueroa resaltó que la evolución de la capital y la provincia no ocurre solo por Vaca Muerta sino que es resultado del trabajo de los neuquinos.

«Pareciera que solo la roca es la que produce. En realidad se desarrolla toda una comarca petrolera en esta región, dándole a una zona con recursos la posibilidad de una transformación económica«, explicó el gobernador.

Además, remarcó que Neuquén «es la única provincia que sigue creando empresas y empleos registrados«. Y señaló que el IVM se traducirá en números, disminución de la pobreza y más puestos de trabajo.

Boleto Estudiantil Neuquino y recorridos hasta el IVM

El intendente anunció que en los primeros días de marzo se sumarán 36 nuevos colectivos 0 km cuyo recorrido alcanzará el Polo Científico para «darle la logística y el transporte necesario a quienes vienen a estudiar». Y también «van a tener boleto neuquino estudiantil quienes se han inscripto en el IVM, que son más de 10.000″.

Sobre esto, el gobernador sostuvo que para el municipio y la provincia la educación es importante. «La formación requiere un esfuerzo conjunto y en esto está la industria, la actividad privada y la actividad pública, como siempre, trabajando de la mano», aseguró.

Aclaró que el 16 de marzo será la inauguración formal pero las instalaciones se comenzarán a utilizar antes: «El 16 va a ser una apertura para nosotros muy importante, pero ya desde el día 6 de marzo van a comenzar a funcionar algunos cursos«.