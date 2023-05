Paro total de petroleros en Vaca Muerta: la reunión con la Cámara no destrabaría el conflicto

Después del incendio en NAO, petroleros habían sido parte de un acuerdo por seguridad que, según Rucci, no tuvo avances reales. Foto archivo: Matías Subat

El Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa está de paro desde anoche, afectando la operación en Vaca Muerta y cortando los ingresos a los yacimientos. El reclamo es repetido: medidas de seguridad, pero esta vez, pareciera que solo una reunión no va a destrabar el conflicto. Si bien se convocó al gremio a una reunión, desde las 11, con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), las declaraciones del dirigente Marcelo Rucci hicieron hincapié en que hace meses que esperan un protocolo que no llega y que, mientras tanto, las empresas no toman medidas.

En «Arranquemos» por RÍO NEGRO RADIO, el dirigente petrolero explicó que él había pedido la reunión con la Cámara para primera hora de este lunes, pero le solicitaron que se realice a las 11. Esto, le daba la pauta que «no tenían nada».

Entre los accidentes y muertes, Rucci resaltó que no hay avances reales y que los trabajadores siguen sufriendo las consecuencias. El 22 de junio del año pasado murió Víctor Vázquez (32) en el yacimiento Río Neuquén, de la zona de Barda del Medio. Exactamente tres meses después, en septiembre, murieron tres operarios, Víctor Herrera (58), Gonzalo Molina (31) y Fernando Jara (34), por la explosión y el incendio en la refinería NAO de Plaza Huincul.

Luego de este hecho hubo una reunión entre petroleros, empresa y gobierno en la que se acordó formar un Comité Mixto de Seguridad, Prevención e Higiene. No fueron pocos los cuestionamientos del sindicato a este espacio, del que se aseguraron que estaba vacío de acciones reales. «Empezamos a hablar y nunca concretaron», explicó esta mañana Rucci.

Una de las situaciones más recientes fue la muerte de Gustavo Riquelme (48) por un choque sobre la Ruta 151, el 27 de abril. En respuesta, los petroleros cortaron todas las rutas de Vaca Muerta por el estado de los caminos y la medida concluyó con una reunión con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. Luego fue la amputación que sufrió un operario por un accidente en un yacimiento de Cinco Saltos, la semana pasada, por la que se decidió el paro total de hoy.

Rucci, en RÍO NEGRO RADIO, resaltó que las empresas les dicen a los trabajadores que si no realizan las tareas que les piden, contratarán a otros, pero que luego «nadie se hace cargo».

Indicó que Katopodis les dijo que iban a hacer un relevamiento de las rutas de Vaca Muerta hasta fin de mes y que viajaría a Neuquén para continuar las negociaciones.

Sobre el comunicado del CEPH que repudia el paro, respondió que «que queda para nosotros (…) qué pasa con la gente que pierde la vida, que queda mutilada». También, señaló que luego de los pagos que corresponden por ART nadie se hace cargo de las familias ni de los trabajadores mutilados.

«No han hecho nada en este año y pico, quiero ver con qué vienen (…) se jactan de los récords de producción, de perforación, pero nosotros seguimos teniendo records de muertos, de accidentados», manifestó Rucci sobre la reunión de esta mañana con la Cámara.

Rucci reconoció que tiene expectativas porque quiere que esta situación se solucione, que «cada compañero vuelva a su casa como salió y no en un cajón». Puntualizó que el conflicto se destrabaría con el compromiso de firmar un protocolo, un plan de evacuación, que las empresas realizarán las denuncias para poder tener estadísticas de lo que realmente pasan y que aparecerán los responsables porque «siempre le echan la culpa a los trabajadores».

Puertas adentro del Ministerio de Trabajo, donde se planteó el encuentro, se sabrá cuál es el punto de acuerdo.

«Comenzaron en el día de la fecha (por ayer), de forma unilateral y sin aviso previo alguno, un paro general de actividades en el ámbito de las provincias del Neuquén, Río Negro y La Pampa, con la consiguiente afectación de la producción y distribución de hidrocarburos», repudiaron la medida desde la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), en una nota firmada por el director ejecutivo, Manuel García Mansilla.

En el escrito dirigido a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, Raquel Cecilia Kismer de Olmos, señalaron desde CEPH que el paro definido por el sindicato «afecta de forma directa la producción y distribución de hidrocarburos en las provincias mencionadas». Ante esto, solicitaron que «se dicte la conciliación obligatoria y se dispongan todas las medidas legales adicionales a su alcance a fin de evitar perjuicios en la producción y en la distribución de hidrocarburos».

