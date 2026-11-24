La combinación entre el fuerte incremento de los envíos hidrocarburíferos al exterior y la retracción de las compras de GNL consolidó el rol de la energía como el principal sostén de las divisas netas del país durante 2026. Foto gentileza.

El sector energético argentino consolidó en octubre de 2026 su papel como el gran motor de generación de divisas netas para el país, al registrar un superávit comercial mensual de US$ 1.600 millones. De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el INDEC y la Secretaría de Energía, el saldo positivo del rubro repitió la marca alcanzada en septiembre y representó un salto interanual del 131%, más que duplicando los US$ 693 millones obtenidos en octubre de 2025.

Este desempeño resultó determinante para el equilibrio externo de la Argentina, ya que el superávit energético explicó por sí solo el 47% del saldo comercial favorable total del país en el décimo mes del año, que alcanzó los US$ 3.394 millones. A nivel nacional, las exportaciones crecieron un 26,4% interanual hasta los US$ 10.061 millones y las importaciones retrocedieron un 6,7% para ubicarse en US$ 6.668 millones, configurando un intercambio comercial de US$ 16.729 millones en el que la energía actuó como el principal factor de expansión.

El sector energético generó un superávit comercial de USD 1.600 millones en el mes de octubre. Las exportaciones crecieron un 93,9% interanual y alcanzaron los USD 1.734 millones. En tanto, las importaciones fueron de USD 134 millones. https://t.co/SDV1Yqsqtm November 19, 2026

La clave detrás de esta holgura financiera radica en la fuerte aceleración de las ventas externas de Combustibles y Energía, que treparon un 93,9% interanual para sumar US$ 1.734 millones. Con este volumen de ingresos, el sector aportó el 17,2% del total exportado por la Argentina en octubre y se posicionó muy por encima del ritmo de crecimiento de los productos primarios, que subieron un 22,3% hasta los US$ 2.328 millones, de las manufacturas de origen agropecuario, que avanzaron un 18,8% con US$ 3.314 millones, y de las manufacturas de origen industrial, que aumentaron un 13,1% hasta los US$ 2.685 millones.

El crecimiento de los ingresos por exportaciones energéticas estuvo respaldado tanto por una mejora en las cotizaciones internacionales como por un incremento sostenido en los volúmenes físicos despachados desde la cuenca neuquina.

Según precisó el organismo estadístico, los precios del sector aumentaron un 56,2% respecto de octubre del año pasado, mientras que las cantidades exportadas crecieron un 24,8%, ratificando que la mayor producción no convencional de Vaca Muerta continúa ganando escala y mercados en el exterior.

En simultáneo, el frente importador contribuyó decisivamente a engrosar el saldo favorable mediante una drástica reducción en las salidas de divisas. Las compras externas de combustibles y lubricantes cayeron un 33,2% interanual y se limitaron a apenas US$ 134 millones, explicadas casi en su totalidad por una retracción del 34% en las cantidades adquiridas frente a una variación de precios de apenas el 0,7%.

La normalización de la cuenta importadora responde al factor estacional propio de la salida del invierno, que dejó atrás los picos de demanda de gas natural licuado y energía eléctrica. Durante junio, en el momento más crítico de las bajas temperaturas, las importaciones energéticas habían llegado a demandar egresos por US$ 810 millones, una cifra seis veces superior a la registrada en octubre, lo que demuestra la magnitud del alivio que experimenta la balanza comercial en el último tramo del año.

Al ampliar la mirada hacia el acumulado de los primeros diez meses de 2026, la consolidación del superávit energético adquiere una dimensión histórica. Entre enero y octubre, las exportaciones del sector totalizaron US$ 14.186 millones, un 57,6% por encima del mismo período de 2025, traccionadas por incrementos del 22,4% en los precios y del 28,4% en los volúmenes enviados al exterior, con los aceites crudos de petróleo liderando las ventas mensuales con US$ 1.169 millones.

Por el lado de los egresos acumulados en los diez meses, las importaciones energéticas sumaron US$ 3.159 millones, lo que implicó un incremento moderado del 7,2% interanual. Esta leve suba obedeció exclusivamente a un encarecimiento del 26% en los valores internacionales del GNL y la electricidad importada durante los meses fríos, un efecto precio que terminó compensando la caída del 14,3% en las cantidades físicas compradas respecto del año anterior.

De este modo, el superávit comercial energético acumulado entre enero y octubre alcanzó los US$ 11.027 millones, marcando un crecimiento del 82% frente a los US$ 6.052 millones registrados en igual lapso de 2025 y aportando el 45% del saldo comercial total de la Argentina, que suma US$ 24.568 millones.

Tras haber acumulado US$ 9.427 millones hasta septiembre y con noviembre y diciembre por delante —caracterizados por una baja necesidad de importaciones—, el sector energético se encamina sin obstáculos a cerrar 2026 con un superávit récord superior a los US$ 12.000 millones.