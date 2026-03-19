El viento como el motor del desarrollo: Cerro Policía acompañó el avance del proyecto eólico de Fortescue

En Cerro Policía, donde el viento forma parte de la vida cotidiana, la audiencia pública por el Parque Eólico, desarrollado por la empresa australiana Fortescue, volvió a reunir a la comunidad en torno a una pregunta central, ¿qué desarrollo quiere para los próximos años?.

Con una sala llena desde temprano y una participación que superó las expectativas, vecinos, autoridades y equipos técnicos protagonizaron una jornada clave que dejó en evidencia algo más que un proceso administrativo: mostró una comunidad involucrada, con expectativas concretas y con la decisión de ser parte de las transformaciones que se proyectan para la región .

Durante la audiencia, se pusieron en común los avances del proyecto, incluyendo la obtención de la prioridad de despacho en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), lo que garantiza la posibilidad de inyectar energía al sistema eléctrico nacional. A su vez, se destacó que el parque podría consolidarse como uno de los desarrollos más importantes del país en su tipo.

Una instancia de diálogo con impacto local

Estos análisis permitieron evaluar la convivencia del proyecto con las actividades productivas existentes, así como su impacto en el territorio. Desde Fortescue, en diálogo con EnergíaOn, destacaron especialmente el valor del intercambio generado durante la jornada: “Se vivió muy interesante, casi 30 personas, fue muy válido poder conocer las diferentes miradas”, subrayó Giselle Battaioto, quien está a cargo del proyecto.

Giselle Battaioto realizó una presentación del proyecto en la audiencia. Fotos Juan Thomes.

“Se escuchó una voz muy potente de la sociedad de Cerro Policía. Aprendemos mucho escuchando de los pobladores, nos llevamos mucho anotado para seguir trabajando (…)”, remarcó también Santiago Dapelo desde Fortescue.

El diseño del parque incluye 46 aerogeneradores de 6,5 MW, con torres de 100 metros y una altura total de 185 metros, además de infraestructura de medición y conexión eléctrica ya evaluada, según informaron desde Fortescue .

Fortescue lidera proyectos de hidrógeno verde y energía renovable en Argentina y Brasil, mientras evalúa nuevas iniciativas en otros países de la región. En la región, también lleva adelante proyectos de exploración minera vinculados a minerales críticos para la transición energética.

Una audiencia con diversas miradas

Desde las 10:21 de este jueves, el encuentro dio inicio con exposiciones técnicas, presentación de estudios ambientales y un espacio abierto para la palabra de los vecinos. A lo largo de la jornada, cerca de 30 oradores expresaron sus miradas, en su mayoría acompañando el proyecto, pero también planteando condiciones claras vinculadas al empleo local, la infraestructura y el impacto en la vida cotidiana.

Lejos de ser una instancia formal más, la audiencia se convirtió en un punto de encuentro donde el proyecto del parque eólico tomó dimensión real: como oportunidad, como desafío y como parte de un proceso más amplio de desarrollo para Cerro Policía y la región.

La audiencia forma parte del proceso de evaluación ambiental previo a la aprobación definitiva del proyecto. Fotos Juan Thomes.

El encuentro estuvo encabezado por la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, y contó con exposiciones de la Subsecretaria de Comisiones de Fomento, Sanda Recalt; los Comisionado de Fomento de Cerro Policía, Lourdes Érica Corvalán y de El Cuy, Jesús Peña; y el Pelontólogo, Sebástian Apesteguia, quienes brindaron su mirada sobre el proyecto.

Desde la secretaría de cambio climatico, Judith Jiménez, destacó el valor del proceso participativo: “La audiencia pública es una construcción hacia la licencia social de un proyecto. Hoy estamos frente a una iniciativa estratégica no solo para Cerro Policía, sino para toda la provincia. El viento, que forma parte de nuestro paisaje, se convierte en un recurso energético clave para Río Negro”, expresó.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro encabezó la instancia participativa en la localidad. Fotos Juan Thomes.

Por su parte, la Comisionada de Fomento de Cerro Policía, Lourdes Érica Corvalán, remarcó la expectativa de la comunidad frente al proyecto y su impacto en el desarrollo local: “Nuestra comunidad necesita nuevas oportunidades. Este tipo de iniciativas puede generar trabajo, arraigo y mejorar la calidad de vida. Durante muchos años dependimos de una economía que hoy está en retroceso, y nuestros jóvenes muchas veces se ven obligados a irse. Este proyecto representa una posibilidad concreta de crecimiento y desarrollo para Cerro Policía”, señaló.

Un proyecto de escala nacional con anclaje local

Ubicado en el cruce de las rutas nacional 63 y 74, El Proyecto Parque Eólico Cerro Policía 300 MW tiene como objetivo generar energía eléctrica a partir del viento, una fuente de energía renovable, y aportar electricidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El equipo técnico presentó los avances del parque y los estudios de impacto ambiental realizados en la zona. Fotos Juan Thomes.

Se estima una generación anual de 1.300.000 MWh de energía renovable, que permitirá abastecer a cientos de miles de hogares y aportar al Sistema Argentino de Interconexión. “Este parque representa un parque trascendental. Son 300MW, es el segundo parque más grande de la Argentina”, señalaron las autoridades durante la presentación técnica.

Durante la audiencia se expusieron los principales avances del proyecto, entre ellos la obtención de la prioridad de despacho en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), lo que garantiza su integración al sistema eléctrico nacional. El desarrollo incorpora estándares internacionales en cada una de sus etapas y se apoya en un trabajo sostenido en la región patagónica, integrando soluciones tecnológicas y energéticas adaptadas al territorio.

Asimismo, se presentó una actualización del Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2016, contemplando la incorporación de nuevas tecnologías y su vinculación con la red eléctrica.

Uno de los ejes centrales de la exposición fue el impacto ambiental. Los estudios realizados abarcaron aspectos físicos, biológicos y socioculturales, incluyendo relevamientos arqueológicos y paleontológicos. Los resultados indicaron que el proyecto no afecta áreas críticas para la biodiversidad y que su intervención sobre el suelo y la vegetación es mínima.

El proceso también incluyó la presentación de estudios ambientales, físicos, biológicos y socioculturales, junto con un diagnóstico socioeconómico que abarcó a Cerro Policía y El Cuy. Foto Juan Thomes.

En paralelo, se desarrolló un diagnóstico socioeconómico que incluyó a Cerro Policía, El Cuy y otras localidades cercanas, con foco en comprender las dinámicas productivas y sociales. “El desarrollo del parque debe convivir con actividades productivas actuales”, remarcaron desde el equipo técnico.

Expectativas locales: empleo, infraestructura y desarrollo

El respaldo al proyecto estuvo acompañado por planteos concretos de la comunidad. A lo largo de la audiencia, cerca de 30 oradores expresaron sus posiciones, en su mayoría favorables, destacando el potencial del parque como generador de empleo y oportunidades.

Representantes de comunidades mapuches estuvieron en el debate de la audiencia. Foto Juan Thomes.

“El parque va permitir inyectar ER al sistema eléctrico argentino. Abastecerá a las localidades y generará empleo”, explicó Agustín Vidal. Sandra Becal, subsecretaria provincial, lo definió como un “proceso de transformación y desarrollo” que beneficiará a más de 350.000 hogares.

Entre los pedidos más reiterados surgieron la necesidad de priorizar la mano de obra local, garantizar inversiones en educación e infraestructura, y asegurar que el crecimiento llegue efectivamente a la comunidad. También participaron representantes de universidades, organismos técnicos como INVAP y referentes de comunidades mapuches y tehuelches, aportando distintas miradas sobre el desarrollo del proyecto.

Vecinos acompañaron la audiencia desde el predio de la Escuela N° 193 “José Sabino Rojas”. Fotos Juan Thomes.

La audiencia pública no solo funcionó como un requisito dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, sino también como una verdadera instancia de escucha activa entre la comunidad y los responsables del proyecto. Con cerca de 30 oradores, la jornada reflejó una participación amplia, donde convivieron expectativas, aportes técnicos y planteos concretos sobre el desarrollo del parque.

En ese marco, el proyecto impulsado por Fortescue se inscribe dentro de una estrategia más amplia vinculada al desarrollo de energías renovables y a la integración de soluciones tecnológicas en la región patagónica. En lo que respecta a las próximas etapas, Giselle Battaioto, autoridad a cargo del proyecto desde Fortescue, explicó: “La etapa siguiente es tener la aprobación del proyecto, la audiencia pública es parte de ese proceso, es una instancia. Ahora vamos a tener que obtener la declaratoria de impacto ambiental que es uno de los tantos permisos para seguir dándole forma y poder avanzar.”

Con una sala llena, la audiencia fue un espacio de opiniones compartidas. Fotos Juan Thomes.

Por su parte, Santiago Dapelo agregó: “Estos proyectos tienen tiempos que hay que cumplir paso a paso, la audiencia fue uno de ellos, es algo que nosotros recibimos y también esperábamos. Vamos a hacer talleres de participación, estamos todos muy contentos con el resultado de esta audiencia pública, que esperábamos que iba a ser buena, pero fue realmente muy positiva y también lo vivimos con mucha responsabilidad.”

De este modo, la audiencia dejó una señal clara: el proyecto no solo avanza en términos técnicos, sino que también se consolida con un fuerte respaldo social. En un contexto donde la transición energética gana protagonismo, Cerro Policía se posiciona como un punto estratégico para el desarrollo de energías limpias en la Argentina.