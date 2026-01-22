YPF acompaña a las colonias municipales de verano en la región atlántica rionegrina

Entrega de materiales deportivos y recreativos de YPF a las colonias municipales de verano en Sierra Grande, Valcheta y San Antonio Oeste. Fotos YPF.

YPF llevó adelante una nueva acción de acompañamiento comunitario a través de la donación de materiales deportivos y kits recreativos destinados a las colonias municipales de verano de Sierra Grande, Valcheta y San Antonio Oeste. La iniciativa forma parte del plan estratégico de inversión social que la compañía desarrolla en las localidades donde tiene presencia.

El objetivo principal de esta acción es fortalecer las actividades recreativas y deportivas que se realizan durante la temporada estival, promoviendo espacios de juego, aprendizaje y encuentro para niños y niñas. De esta manera, YPF busca contribuir al bienestar y la inclusión social a través del acceso a propuestas de calidad.

Los elementos son de uso recreativos en las colonias. Foto gentileza.

La entrega incluyó pelotas de fútbol, gorras, tazas, protector solar y kits individuales para cada participante de las colonias. Estos materiales serán utilizados a lo largo de toda la programación de verano y permiten mejorar las dinámicas recreativas, fomentar el trabajo en equipo y estimular la participación activa al aire libre.

YPF garantiza el acompañamiento y cuidado para los niños y niñas que asisten a las colonias.

En la localidad de Sierra Grande, además de los kits individuales, se sumaron elementos destinados a actividades deportivas y espacios de juego comunitario. Entre ellos se destacan un inflable gigante, una cancha de fútbol tenis, un metegol y pelotas, que amplían la oferta recreativa y refuerzan los espacios compartidos.

Por su parte, en Valcheta y San Antonio Oeste, la donación consistió en elementos deportivos, pelotas y kits individuales para cada niño y niña que asiste a las colonias municipales. En ambas localidades, las actividades están orientadas a promover valores como la cooperación, la integración y el sentido de pertenencia.

Desde los municipios destacaron la importancia de este acompañamiento, que permite enriquecer las propuestas de verano y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades recreativas, especialmente en espacios públicos destinados a la comunidad. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso sostenido de YPF con el desarrollo local y el fortalecimiento de proyectos sociales que generan un impacto positivo en la infancia. A través de este tipo de acciones, la compañía reafirma su voluntad de acompañar a las comunidades y contribuir al bienestar de las nuevas generaciones.