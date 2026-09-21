Copa Robótica 2026: Neuquén será sede de la final nacional que define el pase al mundial

La instanccia consagrará al conjunto que viajará a disputar el FIRST Global Challenge, la competencia internacional más destacada del mundo. Foto: gentileza.

La capital neuquina se convertirá en el epicentro de la tecnología educativa del paísel viernes 25 y sábado 26 de septiembre, cuando el Centro de Convenciones Domuyo reciba la etapa definitoria de la Copa Robótica Educabot 2026.

El encuentro reunirá a las 48 delegaciones clasificadas de las 24 jurisdicciones de la Argentina para consagrar al campeón nacional, en un encuentro presencial y gratuito diseñado para acercar a las juventudes al ámbito de la ciencia y la innovación.

Este es el certamen nacional de robótica educativa de nivel secundario más importante de la Argentina. Es organizada por la empresa tecnológica Educabot y la Fundación Sadosky.

Su propuesta busca promover la educación Steam (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) y el trabajo colaborativo en igualdad de condiciones, proveyendo de manera gratuita los mismos kits de robótica a todos los equipos. Tras varias fases de formación virtual y eliminatorias provinciales, el certamen consagra al equipo campeón argentino que representará al país en el First Global Challenge, el mundial de la disciplina.

Así será la Copa Robótica Educabot 2026

El certamen pondrá en juego un pozo de 100 millones de pesos en equipamiento y tecnología educativa, los cuales se distribuirán entre las escuelas y provincias participantes. Además, el equipo que resulte ganador obtendrá la clasificación directa para representar al país en el First Global Challenge 2027, la competencia internacional de robótica más destacada del mundo.

Cada delegación está integrada por cinco estudiantes de entre 15 y 18 años y un docente mentor. Con el objetivo de garantizar un esquema equitativo, todos los grupos compiten con idénticos kits provistos gratuitamente bajo el respaldo de Experiential Robotics Platform. Durante las jornadas en pista, los alumnos evaluarán sus prototipos autónomos y radiocontrolados, culminando un proceso formativo iniciado en abril con desafíos virtuales de programación de Inteligencia Artificial y lógica colaborativa.

Impulsada por Educabot y la Fundación Sadosky, esta edición involucró a más de 15.000 estudiantes de 1.300 instituciones de todo el país, con un 66% de establecimientos pertenecientes al interior. La provincia de Neuquén competirá con dos representantes locales: el Colegio Neuquén Oeste, mediante el equipo «Casi Media Docena» tras obtener el primer puesto provincial, y la EPET N° 25 de Plottier con «Wind Warriors».

«Una oportunidad para que nuestros jóvenes se acerquen a la tecnología»

El evento cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura junto a Ecydense, y la Jefatura de Gabinete mediante la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo.

Al respecto, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó que «esta Copa Robótica es una muy buena oportunidad para que nuestros jóvenes se acerquen a la tecnología, a la innovación y al trabajo en equipo. Queremos que más jóvenes puedan animarse, descubrir nuevos intereses y encontrar oportunidades».

En ese sentido, agregó: «creemos en el talento de nuestros jóvenes, en su capacidad para aprender y crear. Que nuestra provincia sea sede de este gran encuentro, significa ser el escenario donde las oportunidades se multipliquen. Sabemos que estas experiencias no solo acercan a los chicos a la tecnología, sino que también les permiten empezar a pensar en el Neuquén que queremos construir hacia adelante».

Por su parte, el vicepresidente de Ecydense, Federico Bolan, remarcó: «poner el Domuyo y a los equipos de trabajo a disposición de un encuentro federal de este nivel es un orgullo enorme. Queremos que los chicos de todo el país vivan una experiencia única en Neuquén, donde el trabajo en equipo y la tecnología abran puertas reales para su futuro».

Un proyecto igualitario y federal: «todos los equipos participan con las mismas condiciones»

Por su parte, el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización del ministerio de Educación, Lucas Godoy, señaló: «que Neuquén sea sede de esta final nacional es el resultado de una política sostenida que busca acercar la tecnología, la programación y la robótica a todas las escuelas. Queremos que nuestros estudiantes no sean solamente usuarios de tecnología, sino que puedan crearla, comprenderla y utilizarla para resolver problemas concretos».

Además, ponderó la igualdad de condiciones del certamen: «todos los equipos participan con las mismas herramientas y condiciones, independientemente del lugar del país del que provengan. Esa igualdad de oportunidades es central para despertar vocaciones científicas y demostrar que el talento y la capacidad de innovar están presentes en cada comunidad educativa».

Finalmente, Felipe Herrera Zoppi, CEO y cofundador de Educabot, definió la mirada integral del proyecto: «Para nosotros, la Copa Robótica Educabot no se trata sólo de competir: buscamos que cada estudiante tenga la oportunidad de acercarse a la tecnología, experimentar, equivocarse, aprender y trabajar en equipo, independientemente de dónde viva o de la experiencia previa que tenga. Por eso, desde el inicio diseñamos el certamen desde un enfoque de educación inclusiva, que contempla la diversidad de trayectorias, contextos y formas de aprender».

Y concluyó que «la posibilidad de reunir a 48 equipos en Neuquén y de que uno de ellos represente además a la Argentina en una competencia internacional sintetiza el espíritu de este proyecto: construir una educación tecnológica más accesible, inclusiva y federal».