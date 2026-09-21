Guerra en Medio Oriente: los hutíes aseguraron que no atacarán buques de EE. UU. y advirtieron a quienes evalúen sumarse a Arabia Saudita

Seguidores de los rebeldes hutíes de Yemen levantan sus fusiles durante una manifestación en respaldo al grupo y para protestar contra la acusación de Arabia Saudita de que los hutíes tuvieron como objetivo La Meca, el sitio más sagrado del islam, en Saná, Yemen, el viernes 18 de septiembre de 2026. (Foto: AP)

Los rebeldes hutíes de Yemen aseguraron que no atacarán embarcaciones de Estados Unidos en las rutas del mar Rojo, pero advirtieron a terceros países que eviten sumarse militarmente a Arabia Saudita. El posicionamiento fue transmitido a través de contactos indirectos con el gobierno de Donald Trump, días después de que las defensas aéreas saudíes interceptaran un misil balístico disparado contra Riad.

El posicionamiento fue transmitido por Mohamed al-Bukhaiti, integrante del buró político insurgente, en una entrevista con la agencia Associated Press (AP) desde Saná, la capital yemení bajo control rebelde. Según el dirigente, el gobierno de Donald Trump abrió contactos indirectos a través de la mediación de Omán, luego del avance de las milicias a comienzos de mes hacia el estratégico estrecho de Bab al-Mandab.

«Confirmamos que no estamos apuntando a Estados Unidos, ni a ninguna otra nación en el estrecho, con la única excepción del enemigo saudí», remarcó al-Bukhaiti.

Intercepción de un misil sobre Riad y fuego en depósitos de combustible

Las declaraciones del dirigente hutí se conocieron un día después del lanzamiento de un misil balístico contra la capital saudí. Según informó la coalición militar que lidera Arabia Saudita a través de su vocero, el general Turki al-Maliki, el proyectil fue interceptado por los sistemas de defensa aérea del reino. Fue la primera vez que sonaron las alarmas en Riad desde el inicio de esta escalada con los rebeldes yemeníes.

En paralelo al episodio militar, se constató un incendio en un depósito de combustible identificado con el logo de la petrolera estatal Aramco, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, lo que provocó demoras operativas temporales en los vuelos. Hasta el momento, las autoridades saudíes no establecieron el origen del fuego ni confirmaron que ambos sucesos estuvieran vinculados.

La visita del director de la CIA a Egipto y la búsqueda de respaldo saudí

En el frente diplomático, el director de la CIA, John Ratcliffe, mantuvo una reunión en El Cairo con el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sissi. Durante las conversaciones, el mandatario anfitrión expresó su respaldo a un acuerdo que resuelva la crisis iraní y garantice la libertad de navegación marítima en las rutas comerciales, al tiempo que rechazó cualquier agresión contra naciones árabes.

La visita de Ratcliffe se produjo días después de que el-Sissi recibiera en la capital egipcia al príncipe heredero saudí, quien viajó en busca de respaldo regional ante los ataques de los rebeldes hutíes.

Trump descartó bombardear a los hutíes y las condiciones de Irán en la ONU

La tensión militar coincide con el inicio de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Este lunes trascendió que Trump decidió por el momento no bombardear a los hutíes pese a los pedidos de Arabia Saudita, según funcionarios de su administración citados por The New York Times. El mandatario estadounidense dijo además a Fox News que probablemente estaría dispuesto a reunirse con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, durante la cumbre.

De acuerdo con la agencia estatal iraní IRNA, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, realizará una escala en Qatar antes de sumarse a las deliberaciones en Estados Unidos, comitiva que también integrará Pezeshkian tras haber obtenido el visado del gobierno estadounidense.

Teherán aguarda una respuesta de Washington a las condiciones transmitidas a través de la mediación de Qatar para poner fin a la guerra. Según detalló a la cadena Al Jazeera el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, las demandas comprenden el fin de los combates en todos los frentes, la liberación de los activos iraníes incautados por Estados Unidos y el levantamiento del bloqueo naval a los puertos iraníes.

El crudo bajó pero se mantiene por arriba de los US$ 100

Pese a las hostilidades abiertas en torno a los pasos marítimos de Bab al-Mandab y el estrecho de Ormuz, la cotización internacional del petróleo profundizó su retroceso. El Brent cayó este lunes un 2,8% hasta los 101 dólares por barril y el WTI estadounidense un 2,7% hasta los 97,59 dólares, en la cuarta rueda consecutiva a la baja. Aun así, ambas referencias acumulan una suba superior al 11% en lo que va del mes.

La corrección respondió a la señal de Washington de mantenerse al margen del frente yemení y a la expectativa del mercado de que la interrupción del oleoducto saudí tenga un efecto menor al proyectado. Imágenes satelitales registraron que Arabia Saudita movilizó 2,8 millones de barriles diarios por Ormuz en un lapso de seis días —frente a los 700.000 transportados en agosto— y habría comercializado hasta 60 millones de barriles desde Ras Tanura mediante transferencias buque a buque, para embarques de septiembre y octubre. Aramco, además, estima restablecer la mitad del caudal del oleoducto.