Córdoba inauguró un parque solar de 40 MW con una inversión de US$ 30 millones

La iniciativa se extiende sobre una superficie de 75 hectáreas y dispone de 58.500 paneles solares bifaciales. Foto: Gobierno de Córdoba.

En Córdoba se inauguró este viernes el Parque Solar Fotovoltaico de Grupo Dinosaurio, ubicado en las cercanías de Deán Funes, en el departamento de Ischilín. La iniciativa demandó una inversión privada cercana a los US$ 30 millones y apunta a reforzar la infraestructura eléctrica del norte provincial.

El parque cuenta con una capacidad instalada de 40 MW, se extiende sobre una superficie de 75 hectáreas y dispone de 58.500 paneles solares bifaciales equipados con tecnología tracker, que permite seguir el movimiento del sol y optimizar la captación de energía.

La obra contempló aproximadamente 700 kilómetros de cableado subterráneo y la incorporación de equipamiento e insumos tecnológicos provenientes del exterior, principalmente de China, junto con la participación de proveedores especializados.

Durante la etapa de construcción se generaron aproximadamente 200 puestos de trabajo, con una participación mayoritaria de trabajadores y trabajadoras de localidades del norte cordobés.

La obra se integra al régimen de Generación Distribuida Comunitaria, una modalidad promovida por el Gobierno de Córdoba que permite que la energía generada de manera remota pueda compensarse con consumos eléctricos de los usuarios asociados al sistema.

En este esquema, Grupo Dinosaurio podrá utilizar parte de la energía producida para abastecer sus propias operaciones, mientras que los excedentes podrán ser inyectados a la red provincial.

Según destacó la Provincia en un comunicado oficial, la iniciativa representa un aporte a la infraestructura energética del norte cordobés, al sumar nueva capacidad de generación y disponibilidad eléctrica en una región con potencial para el crecimiento de actividades industriales, comerciales, turísticas y productivas.

En el acto inaugural estuvieron presentes el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; Tati Bugliotti, presidente del Grupo Dinosaurio; el secretario general de Gobernación, Gustavo Brandán; el presidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, Claudio Puértolas, y la secretaría de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores.

Las autoridades durante el evento inaugural. Foto: Gobierno de Córdoba.

Articulación entre el sector público y privado

El gobernador Martín Llaryora encabezó el evento, donde destacó el impacto que este tipo de inversiones tiene para el desarrollo energético y productivo del norte cordobés, así como la importancia de la articulación entre el sector privado y el Estado provincial.

Asimismo, el mandatario valoró el trabajo del Grupo Dinosaurio con la Provincia: «los empresarios que invierten en Córdoba son centrales para la generación de puestos de trabajo porque sin la inversión privada, la provincia no sería lo que es», expresó.

En ese marco, destacó la relevancia estratégica de la radicación de la planta en el norte provincial, enfatizando que «esta obra le da soberanía energética al norte».

También afirmó que el Plan de Igualdad Territorial (PIT) está empezando a dar sus frutos ante este tipo de trabajos: «Me toca en el corazón porque es parte de lo que nosotros soñamos como proyecto para todo el Noroeste y para el Sur-Sur».

«Si no estuviera la infraestructura eléctrica y la capacidad operativa de EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), esto tampoco podría llevarse a cabo. Entonces, se vincula lo público con la inversión en obras, porque sin ellas no hay inversión ni progreso», concluyó.

Durante la etapa de construcción se generaron aproximadamente 200 puestos de trabajo. Foto: Gobierno de Córdoba.

«Estamos ante un emprendimiento único en la Argentina»

Según indicó la Provincia, se acompañó el desarrollo del proyecto a través de la articulación técnica entre el Grupo Dinosaurio, la EPEC, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con el objetivo de posibilitar la vinculación del parque con el Sistema Interconectado Provincial.

En este sentido, Fabián López, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, remarcó: «Estamos ante un emprendimiento único en la Argentina, el cual no podría haberse ejecutado sin el plan integral de obras de infraestructura que estamos llevando adelante en el norte cordobés».

El complejo cuenta con una nueva estación transformadora y playa de maniobras que permiten elevar la energía generada e incorporar a la red provincial de 66 kV operada por EPEC.

De esta manera, la producción del parque podrá abastecer la demanda eléctrica de las distintas unidades de negocio del Grupo Dinosaurio, mientras que los excedentes serán inyectados al sistema eléctrico provincial.

Juan Aparicio, representante del Grupo Dinosaurio, destacó el impacto del parque solar y su aporte al sistema energético cordobés. En ese sentido, resaltó el trabajo conjunto para concretar el proyecto y su impacto en el sector productivo.

«Todo esto fue posible gracias a una colaboración público-privada con distintas instituciones. Para la industria cordobesa, el beneficio es enorme, porque la energía que se aporta desde acá tiene un costo mucho menor que si tuviera que traerse desde lugares más alejados», sostuvo Aparicio.