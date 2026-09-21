Avanza el Plan «3000 Cuadras de Asfalto» en Neuquén: Valentina Sur ahora tiene pavimento, cómo siguen las obras

El mes aniversario de Neuquén capital funciona como la vidriera ideal para exhibir el ritmo de la obra pública municipal. En medio de los festejos de septiembre, el intendente Mariano Gaido decidió imprimirle velocidad al histórico Plan de 3.000 Cuadras de Asfalto y dejó una promesa fuerte: que el 100% de la ciudad esté pavimentada para el cierre del próximo año.

El envión de los anuncios tuvo su epicentro en el sector Urbanización Bosch de Valentina Sur. Allí, el Ejecutivo cortó las cintas de 40 nuevas cuadras pavimentadas y, en simultáneo, puso a trabajar a las máquinas viales para ejecutar otras 70 sobre la misma zona.

«Es un orgullo y es único en el país lo que sucede en Neuquén. Cuando no se lleva adelante un metro cuadrado de ninguna obra en el país, nosotros estamos desarrollando el plan de asfalto más importante de la historia», disparó Gaido, marcando un fuerte contraste político y económico con el freno de la obra pública a nivel nacional.

Los números del mega plan vial

El avance de la carpeta asfáltica no se limita al sur, sino que busca nivelar la infraestructura y llevar desagües pluviales a todos los barrios. Los datos clave que explican el volumen de la obra:

Cero deuda: el plan demanda una inyección superior a los $7.000 millones , financiados íntegramente con recursos provenientes del superávit municipal.

el plan demanda una inyección superior a los , financiados íntegramente con recursos provenientes del superávit municipal. El mapa del asfalto: además de Valentina, los equipos viales ya operan en los barrios Islas Malvinas, Villa Ceferino, Confluencia, Z1 y Peumayén.

además de Valentina, los equipos viales ya operan en los barrios Islas Malvinas, Villa Ceferino, Confluencia, Z1 y Peumayén. La meta final: el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, detalló que la ciudad tiene unas 11.500 cuadras en total, de las cuales 10.000 (más del 90%) ya están asfaltadas. «Sobre fines del año que viene deberíamos tener la totalidad de la ciudad pavimentada», adelantó el funcionario.

Para las familias que viven en la periferia, la llegada del pavimento cambia por completo la dinámica diaria y la logística del invierno. Los referentes vecinales de Valentina Sur, una zona en plena transformación inmobiliaria, destacaron la rapidez que ganaron para conectarse con la zona bancaria y comercial.

«Valentina pasó de ser chacras a ser parte de la ciudad. Es una transformación muy importante», resumió Rubén Ponce, presidente de la vecinal del sector.

Por su parte, Pilar Ramos, titular de la vecinal rural, celebró el fin de las complicaciones climáticas que aislaban a los vecinos: «Mejoró la calidad de vida: se terminó el barro y llegan en 15 minutos al centro. Están muy agradecidos».