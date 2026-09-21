Un municipio de Neuquén entregará por sorteo 531 lotes con servicios: cuáles son las condiciones

El municipio de Zapala, en la zona centro de la provincia de Neuquén, anunció la puesta en marcha de un loteo con 531 terrenos con servicios. Las parcelas, que ya se están desarrollando y se llamará «Malvinas Argentinas», serán entregadas por medio de un sorteo público.

La comuna informó que, en una primera etapa, estarán habilitados para participar todos los aspirantes que se inscribieron en el registro municipal hasta el 31 de diciembre de 2022 y cumplan con los requisitos del proyecto de ordenanza que el intendente local, Carlos Koopmann, enviará esta semana al Concejo Deliberante.

El loteo se encuentra en el acceso Fortabat, cerca del monumento al Soldado de Malvinas. En ese sector comenzaron durante las últimas semanas los trabajos de movimiento de suelo y apertura de calles.

«El mayor desvelo de muchas familias zapalinas»

En un comunicado difundido por la intendencia, el jefe comunal aseguró que «el mayor desvelo de muchas familias zapalinas es poder cumplir el sueño de la casa propia» y que por eso «las estamos acompañando con este primer paso, que es la oportunidad de acceder a un terreno para poder construirla».

Koopmann reiteró que la adjudicación «se realizará a través de un sorteo público y ante escribano, como una forma de garantizar la transparencia de todo el procedimiento”.

Los lotes se entregarán con agua, luz, red cloacal, cordón cuneta y mensura, servicios cuya construcción será financiada de forma conjunta por el municipio y el gobierno provincial, detalló el intendente en una nota de prensa.

El barrio tendrá 531 terrenos, de los cuales 486 tendrán como destino la construcción de viviendas familiares y 45 se cederán para locales comerciales.

La adjudicación será por etapas

Según se informó, la adjudicación por sorteo se hará en etapas. La entrega se realizará en consonancia con el avance que tengan las obras de servicios en cada sector del loteo. «En anteriores gestiones ya se tuvo la mala experiencia de entregar terrenos sin servicios, ocasionando innumerables perjuicios a las familias”, dijo el intendente zapalino.

De no completar la cantidad de adjudicatarios con los postulantes inscriptos hasta el 31 de diciembre de 2022, «en la siguiente instancia se abrirá la participación a quienes se hayan inscripto en el registro municipal después de esa fecha”, agregó.

Lotes con servicios en Zapala: quiénes podrán participar

Las exigencias que deberán cumplir los aspirantes fueron fijadas en el proyecto de ordenanza que se girará al Concejo Deliberante. El texto del Ejecutivo establece que los argentinos nativos deberán demostrar una residencia mínima de 2 años en la ciudad; los argentinos naturalizados 5 años de residencia y 2 de ciudadanía efectiva; mientras que los extranjeros tendrán que cumplir con 10 años de residencia en la localidad.

Además, quienes estén interesados en acceder al sorteo de los terrenos no podrán ser propietarios dentro de la provincia de Neuquén de otro lote o inmueble con idéntico destino, o adjudicatarios de una vivienda en cualquier plan, ocupada o en vías de ocupación, posea o no título de propiedad.

Tampoco tienen que haber sido beneficiarios de un lote municipal en los últimos 15 años, ni encontrarse inscriptos en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios ni en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.

El valor de los lotes será fijado al momento en que se apruebe la norma de adjudicación y los beneficiarios tendrán que hacer una entrega inicial equivalente al 30% del total, monto que para ser avalado no deberá superar el 30% de los ingresos de la persona inscripta.

La cancelación se podrá completar de contado con un 10% de descuento o en planes de 12 y 24 cuotas, con un interés mensual del 3% sobre el saldo total. La falta de pago de 3 cuotas será motivo de caducidad.