Vuelco fatal sobre la Ruta 6, cerca de Rincón de los Sauces: qué se sabe del estado de salud de los tres heridos este lunes

Dos muertos en un choque sobre Ruta 6, en Rincón de los Sauces. Foto: Gentileza Estación Urbana 104.7

Dos mujeres murieron en un fatal accidente ayer sobre la Ruta 6, en Rincón de los Sauces. Fue luego de un vuelco de una camioneta. Otras tres personas que iban en el vehículo resultaron heridos. Se conoció cómo es su estado de salud este lunes.

El hombre que presenta heridas de mayor gravedad fue derivado a Neuquén capital.

Vuelco fatal sobre la Ruta 6, en Rincón de los Sauces: cómo es el estado de salud de los heridos

El comisario Juan Valenzuela informó a Diario RÍO NEGRO que la persona que fue derivada a Neuquén se encuentra en terapia intensiva «estable y consciente».

Dijo que otras dos personas están internadas en la clínica de RIncón de los Sauces. Una con «fracturas múltiples en las clavículas» y el chofer de la camioneta » quedó en observación», pero ambos «fuera de peligro».

El hecho ocurrió ayer en inmediaciones del camping de Petroleros Jerárquicos. Fuentes cercanas al hecho indicaron que la camioneta dio varios tumbos sobre la calzada.

Como parte de la investigación se hará este lunes la autopsia de los dos cuerpos de las personas fallecidas.