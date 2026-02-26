Aggreko apuesta por Argentina con una inversión récord para un crecimiento sostenido 

La empresa líder global en soluciones de energía Aggreko, cerró 2025 con resultados contundentes en América Latina: registró un crecimiento del 10% respecto de 2024. Para 2026, la compañía proyecta mantener un ritmo de expansión de dos dígitos, con una previsión de crecimiento del 11% en la región, impulsado por inversiones sólidas, nuevos proyectos estratégicos y la ampliación del portafolio de soluciones sostenibles.

Como parte de esta estrategia, Aggreko anunció una inversión de US$ 216 millones en CAPEX para América Latina en 2026, un aumento del 249% en comparación con 2025, reforzando el compromiso con el crecimiento a largo plazo en la región. Parte de esta inversión está asignada a Argentina para apalancar el crecimiento.

“Tuvimos un excelente desempeño en 2025, con crecimiento en todos nuestros sectores clave: Utilities, Minería y Petróleo y Gas. En este contexto, confiamos en Argentina como un mercado estratégico en la región, por su desarrollo y su enorme potencial en los tres pilares de nuestra estrategia”, afirma Pablo Varela, director ejecutivo de Aggreko para América Latina.

América Latina permanece como un pilar fundamental de la estrategia global de Aggreko, representando actualmente cerca del 30% del mercado mundial de la empresa. La diversidad geográfica y económica de la región, con mercados fuertes como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y países de América Central y el Caribe, permite un equilibrio estratégico que mitiga los impactos de las estacionalidades económicas y geopolíticas.

“La magnitud de la región y la complementariedad entre los mercados nos permiten mantener una trayectoria consistente de crecimiento. América Latina seguirá siendo una prioridad estratégica para Aggreko en los próximos cinco años”, destaca Varela.

En 2026, Aggreko continuará ampliando el uso de gas natural, soluciones híbridas y microgrids, para agregar valor a las soluciones de energía térmica tradicional, siempre con foco en tres ejes centrales: eficiencia, seguridad energética y sostenibilidad. La compañía refuerza su papel como consultora estratégica de energía, desarrollando soluciones a medida de acuerdo con las necesidades específicas de cada cliente y operación.

“Nuestro rol va más allá del suministro de energía. Trabajamos codo a codo con los clientes para comprender sus prioridades, ya sea la reducción de costos, la confiabilidad operativa, los plazos o los objetivos ambientales, y diseñar soluciones que integren distintas tecnologías de forma inteligente y eficiente. En el caso argentino, prevemos que en 2026 ganen protagonismo las soluciones híbridas, térmicas y de hidrógeno”, explica el ejecutivo.

Con un pipeline sólido de oportunidades y una estrategia orientada a la innovación y la personalización, Aggreko inicia 2026 confiada en su capacidad para apoyar el desarrollo energético de América Latina, contribuyendo a operaciones más resilientes, sostenibles y alineadas con las demandas de un mercado en constante transformación.