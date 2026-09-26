Horóscopo chino de Ludovica Squirru para hoy, sábado 26 de septiembre: qué signos tendrán más afinidad y cuál debe estar atento

El Conejo marca la energía de este sábado, según el horóscopo chino de Ludovica Squirru. La astróloga señaló qué signos tendrán mayor afinidad, advirtió sobre un posible choque con el Gallo y dejó un consejo para organizar la jornada.

El horóscopo chino de Ludovica Squirru para este sábado 26 de septiembre llega con el Conejo como signo del día y una energía marcada por el Agua yin. En su publicación, la astróloga también indicó que el ki diario es 9 y distinguió qué animales del zodíaco tendrán mayor afinidad.

Horóscopo chino de Ludovica Squirru: los signos con más afinidad este sábado

Según la historia publicada por Ludovica, Rata, Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Perro y Chancho aparecen entre los signos con concordia y afinidades durante este sábado.

Para quienes pertenecen a estos signos, la lectura del día pone el foco en los encuentros, las conversaciones y los planes compartidos. El Conejo, protagonista de la jornada, encabeza esa lista de animales favorecidos por la sintonía del día.

Qué signo tendrá un choque, según Ludovica Squirru

La advertencia del horóscopo chino apunta al Gallo, señalado como el signo en choque con la energía de este sábado. Desde la mirada astrológica, puede ser una jornada para prestar más atención a las diferencias y evitar que una discusión menor crezca innecesariamente.

El consejo de Ludovica Squirru para el sábado 26 de septiembre

En su mensaje diario, Ludovica consideró que es un buen día para demoler y señaló entre las actividades favorables iniciar tratamientos o realizar cirugías. En cambio, recomendó evitar las mudanzas.