YPF anunció que esta medianoche aumentan los combustibles

YPF anunció una suba promedio del 1% en los combustibles de todo el país a partir de esta medianoche.

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, que mantuvo el precio internacional del petróleo por sobre los 100 dólares el barril durante casi todo el mes, le pasó factura al esquema de sostenimiento de precios de los combustibles de Argentina. Por esto, desde YPF se acaba de anunciar que esta medianoche aplicará un aumento en todo el país de un 1%.

La novedad fue dada a conocer desde la petrolera de bandera por medio de un comunicado en el que se explicó que el alza será de un promedio del 1% en todos los combustibles líquidos y en todo el país. Y se detalló que tras ese aumento, se retomará el sistema de buffer o sostenimiento de precios que rige desde abril.

A principios de mes el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había anticipado que si el precio del Brent -de referencia para Argentina- se mantenía mucho tiempo por sobre los 90 dólares, podría darse una leve suba en los precios de los combustibles.

Algo similar se dio en agosto, también con una suba del 1%, que ha sido la única que se aplicó desde abril, cuando YPF y el resto de las refinerías del país llegaron a un acuerdo para mantener los precios estables.

Qué dijo YPF del aumento de los combustibles

«YPF informa que, a partir de las cero horas de hoy, incrementará en un 1% promedio los precios de sus combustibles en todo el país«, indicó la petrolera en el comunicado en el que explicó que «esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo».

Desde su implementación, este esquema permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado, planteó la petrolera.

A la vez que señalaron que «YPF continuará aplicando su sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red».