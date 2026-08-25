Diario RÍO NEGRO entregó los autos eléctricos a las ganadoras del sorteo por el Día del Niño

La alegría que comenzó en A Toda Máquina, el evento realizado en Neuquén por Servicios Confluencia por el Día del Niño, tuvo este lunes un nuevo capítulo. María de los Ángeles Muñoz y María Belén Lorenzi, las dos lectoras ganadoras del sorteo organizado por Diario RÍO NEGRO junto a la juguetería El Niño Feliz, llegaron hasta la sede central del diario en General Roca para retirar sus premios.

Cada una recibió un auto eléctrico infantil a batería, los dos grandes premios que Diario RÍO NEGRO sorteó durante la primera edición de A Toda Máquina. Así, las ganadoras finalmente pudieron llevarse a casa los vehículos luego de haber sido elegidas entre los lectores que participaron con los cupones publicados en la edición impresa.

De A Toda Máquina a General Roca: las ganadoras recibieron sus premios

El sorteo se había realizado el domingo 16 de agosto durante A Toda Máquina, el evento organizado por Servicios Confluencia en Neuquén y que reunió a cientos de familias para celebrar el Día del Niño.

Foto: Oscar Livera.-

La propuesta tuvo una importante convocatoria: se vendieron 542 entradas y la organización estimó la participación de alrededor de 1.600 chicos, que durante seis horas pudieron conocer de cerca excavadoras, topadoras, motoniveladoras y enormes camiones, además de participar de juegos y distintas experiencias.

En medio de esa jornada, a las 16:30 llegó uno de los momentos más esperados. Diario RÍO NEGRO realizó junto a El Niño Feliz el sorteo de dos autos eléctricos infantiles a batería.

Para participar, los lectores debían completar los cupones que habían sido publicados previamente en la edición impresa del diario y depositarlos en las urnas habilitadas. El procedimiento se realizó ante el escribano Leonardo Catalá y para cada uno de los premios se extrajo una ganadora titular y una suplente.

Las dos afortunadas fueron María de los Ángeles Muñoz y María Belén Lorenzi.

Este lunes llegó finalmente el momento de recibir los premios. Ambas se acercaron a la sede central de Diario RÍO NEGRO en General Roca, donde retiraron los vehículos eléctricos que habían ganado.

Una historia familiar detrás de uno de los cupones ganadores

Para María Belén Lorenzi, vecina de Fernández Oro, el premio tuvo además una historia especial. Su papá es lector de Diario RÍO NEGRO desde hace años y fue quien decidió completar el cupón con el nombre de su hija.

“Mi papá siempre me anota. Me dice: ‘Yo te voy a poner a vos en todo lo que haya’. Y yo le digo: ‘Sí, papi, poneme’”, había contado Lorenzi luego de recibir el llamado en el que le comunicaron que era una de las ganadoras.

María Belén adelantó además que el auto eléctrico será para sus sobrinitos, que serán finalmente quienes podrán disfrutar del premio.

Los sorteos continúan: dos Toyota Yaris 0 km por el Día de la Madre

Mientras María de los Ángeles Muñoz y María Belén Lorenzi ya tienen sus premios, Diario RÍO NEGRO continúa premiando a sus lectores y ya está en marcha una nueva propuesta.

Esta vez, la celebración será por el Día de la Madre y los premios serán todavía más grandes: se sortearán dos Toyota Yaris 0 km.

Para participar, los lectores deberán comprar Diario RÍO NEGRO, completar el cupón correspondiente y depositarlo en las urnas habilitadas.

Después de los dos autos eléctricos infantiles entregados por el Día del Niño, la próxima gran cita ya está en marcha. Dos lectores tendrán la posibilidad de convertirse en los ganadores de un Toyota Yaris 0 km cada uno.