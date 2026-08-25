Acuerdan suspensión de juicio a prueba para el colectivero de Neuquén que atropelló tres veces a una peatona

Abusó de su nieta de 9 años en Neuquén y lo declararon culpable tras la anulación de un juicio previo

En una audiencia celebrada este martes ante el juez de garantías Juan Guaita, se dictó la suspensión del juicio a prueba por el término de un año para el chofer de colectivo acusado de haber atropellado a una mujer en pleno centro de Neuquén capital. El hecho, había derivado en la formulación de cargos en octubre de 2025 bajo la calificación de lesiones gravísimas culposas en calidad de autor.

El siniestro vial ocurrió el 12 de diciembre de 2024 en la intersección de las calles San Martín y Jujuy. En aquel momento, el colectivo circulaba por Jujuy y, al realizar un giro a la izquierda hacia San Martín, impactó con el lateral de la unidad a la peatona, provocando su caída al asfalto. De inmediato, las ruedas traseras dobles del vehículo pasaron sobre las piernas de la víctima.

Al ver impedido su avance por el propio radio de giro y sin advertir lo sucedido, el conductor realizó una maniobra en marcha atrás, volviendo a aplastar las piernas de la mujer, quien yacía inmovilizada en la calzada. Acto seguido, el chofer avanzó nuevamente, pasando por tercera vez sobre las extremidades de la víctima.

Condiciones del acuerdo y reglas de conducta

Para otorgar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation), el juez Guaita valoró la conformidad de la víctima con esta salida alternativa. Asimismo, se dejó constancia de que la querella rechazó un resarcimiento económico en la instancia penal, dado que la reclamo indemnizatorio continuará por la vía civil contra la compañía aseguradora. La falta de antecedentes penales del imputado y la posibilidad de una eventual pena de ejecución condicional habilitaron el cumplimiento de la medida.

Durante los próximos 12 meses, el chofer deberá cumplir estrictamente con una serie de pautas de conducta para evitar el reinicio de la causa penal. Entre ellas, la autoinhabilitación obligatoria para conducir cualquier tipo de vehículo automotor, realizar un curso de manejo defensivo y el cumplimiento de 96 horas de tareas no remuneradas en favor de la comunidad.

El juez también le ordenó la abstención total de estupefacientes y prohibición del abuso de bebidas alcohólicas.