Qué hacer si te cruzás con un huillín en Los Alerces: guía de avistaje responsable

El «rey de aguas dulces», regresó a la Patagonia y ya hay señales de que puede estar en Los Alerces. Se trata del famoso huillín (Lontra provocax), la simpática nutria de río y emblemática de la región que se consideraba virtualmente extinta en la zona.

Dado que se trata de una especie en peligro, las autoridades comenzaron a difundir una guía de recomendaciones sobre cómo actuar ante un avistamiento, con el fin de resguardar tanto a la población como a la fauna.

Qué hacer si te cruzás con un huillín

En caso de cruzarte con huillín se recomienda:

Mantener la distancia: no intentes acercarte, tocarlo ni acorralarlo. Observalo en silencio desde donde estás.

no intentes acercarte, tocarlo ni acorralarlo. Observalo en silencio desde donde estás. No alimentarlo: alterar su dieta natural perjudica su salud y modifica sus hábitos salvajes.

alterar su dieta natural perjudica su salud y modifica sus hábitos salvajes. Mantener a las mascotas alejadas: si estás en una zona donde se permiten perros (o si andás con uno de asistencia), asegúrate de que esté atado. Los perros transmiten enfermedades y pueden atacarlos o estresarlos.

si estás en una zona donde se permiten perros (o si andás con uno de asistencia), asegúrate de que esté atado. Los perros transmiten enfermedades y pueden atacarlos o estresarlos. Evitar ruidos molestos o movimientos bruscos: hablá en voz baja para no asustarlo y permitir que siga su trayecto libremente.

Como se trata de una especia de valor especial y monitoreada constantemente por Parques Nacionales es importante que puedas registrarlo y enviar las muestras a los guardaparques. Si lo haces, trata de: