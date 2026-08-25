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Sociedad

Qué hacer si te cruzás con un huillín en Los Alerces: guía de avistaje responsable

Al tratarse de una especie amenazada, desde la Administración de Parques Nacionales solicitaron extremar las precauciones ante eventuales avistamientos.

Redacción

Por Redacción

Qué hacer si te cruzás con un huillín en Los Alerces: guía de avistaje responsable

Qué hacer si te cruzás con un huillín en Los Alerces: guía de avistaje responsable

El «rey de aguas dulces», regresó a la Patagonia y ya hay señales de que puede estar en Los Alerces. Se trata del famoso huillín (Lontra provocax), la simpática nutria de río y emblemática de la región que se consideraba virtualmente extinta en la zona.

Dado que se trata de una especie en peligro, las autoridades comenzaron a difundir una guía de recomendaciones sobre cómo actuar ante un avistamiento, con el fin de resguardar tanto a la población como a la fauna.

Qué hacer si te cruzás con un huillín

En caso de cruzarte con huillín se recomienda:

  • Mantener la distancia: no intentes acercarte, tocarlo ni acorralarlo. Observalo en silencio desde donde estás.
  • No alimentarlo: alterar su dieta natural perjudica su salud y modifica sus hábitos salvajes.
  • Mantener a las mascotas alejadas: si estás en una zona donde se permiten perros (o si andás con uno de asistencia), asegúrate de que esté atado. Los perros transmiten enfermedades y pueden atacarlos o estresarlos.
  • Evitar ruidos molestos o movimientos bruscos: hablá en voz baja para no asustarlo y permitir que siga su trayecto libremente.

Como se trata de una especia de valor especial y monitoreada constantemente por Parques Nacionales es importante que puedas registrarlo y enviar las muestras a los guardaparques. Si lo haces, trata de:

  • Sacarle fotos o videos sin usar flash y sin alterar su comportamiento.
  • Anotar la ubicación exacta (nombre del río, lago, sendero o coordenadas GPS si tenés señal/descargaste el mapa), fecha y hora.
  • Avisar a los guardaparques: al finalizar tu recorrido, acercate a la intendencia del parque o a cualquier centro de informes/seccional para informar el hallazgo.


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El «rey de aguas dulces», regresó a la Patagonia y ya hay señales de que puede estar en Los Alerces. Se trata del famoso huillín (Lontra provocax), la simpática nutria de río y emblemática de la región que se consideraba virtualmente extinta en la zona.

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