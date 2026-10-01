YPF marca un nuevo hito operativo con un pozo de casi 5 kilómetros en Vaca Muerta

El desarrollo de la formación no convencional de Vaca Muerta acaba de inscribir un nuevo capítulo en la historia de la ingeniería petrolera argentina. YPF anunció una marca sin precedentes al alcanzar los 4.770 metros de rama lateral en una sola carrera dentro de un pozo de diseño slim (de diámetro reducido).

El anuncio, encabezado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, no solo destaca una proeza técnica individual, sino la validación de un modelo industrial orientado a la maximización de recursos y la optimización de costos en escala.

Este logro combina dos factores extremadamente complejos, por un lado la extensión de la rama horizontal dentro de la roca generadora y el estrecho diámetro de la cañería empleada.

La carrera representa el descenso ininterrumpido de la herramienta de perforación sin necesidad de retirarla a la superficie para reemplazar componentes. Lograr avanzar casi cinco kilómetros horizontalmente bajo estas condiciones exige una resistencia de materiales y una precisión direccional de nivel mundial.

Lo que en el pasado reciente representaba una prueba piloto excepcional se ha transformado de forma acelerada en una capacidad operativa repetible. Durante un lapso de tan solo diez días, la compañía logró replicar esta misma marca de 4.770 metros en tres pozos diferentes.

La maniobra involucró a tres equipos de perforación distintos y al trabajo coordinado con diversas empresas de servicios especiales, demostrando que la eficiencia alcanzada no depende de un equipo único o una configuración fortuita, sino de un proceso estandarizado.

Históricamente, la estrategia para desarrollar ramas horizontales extra largas en la cuenca neuquina dependía de la técnica de pozos de gran calibre, conocidos en la industria como pozos «gordos», con terminaciones habituales respecto a las pulgadas y cañerías.

Sin embargo, el avance tecnológico de los últimos años ha permitido cambiar hacia esquemas slim. Estos diseños reducen significativamente el volumen de acero requerido y el consumo de fluidos de perforación, impactando de manera directa y positiva en la estructura de costos operativos de cada proyecto.

Detrás de cada metro avanzado en el subsuelo neuquino existe una infraestructura digital que monitorea las variables críticas a más de mil kilómetros de distancia. La operación continua de estos pozos es dirigida en tiempo real desde el Real Time Intelligence Center (RTIC), el centro de mando unificado inaugurado por YPF en su sede de Puerto Madero. Desde esta sala de alta tecnología, equipos multidisciplinarios de geólogos e ingenieros analizan datos telemáticos en turnos continuos de 12 horas, ajustando los parámetros de perforación y fractura de manera instantánea.

Este nuevo récord en pozos de diámetro reducido se encuadra de forma directa en los objetivos estratégicos trazados por la actual administración de la petrolera. La búsqueda de la máxima eficiencia operativa constituye el pilar fundamental del denominado Plan 4×4, la hoja de ruta que busca cuadruplicar el valor de mercado de YPF en un plazo de cuatro años.