Marín: «Este año Argentina va a pasar el millón de barriles por primera vez en la historia”

Marín destacó que la finalización del oleoducto VMOS y nuevas inversiones en Vaca Muerta permitirán un salto exportador a partir de 2027. Foto gentileza.

Con una mirada optimista y orientada en los grandes proyectos de la empresa, Horacio Marín, CEO de YPF anticipó un aumento de las exportaciones energéticas para 2026, que se ubicarían entre USD 13.500 millones y USD 14.000 millones, tras los USD 11.000 millones alcanzados en 2025. En ese marco, indicó que el crecimiento actual constituye una etapa previa a un incremento mayor en las ventas externas de petróleo y gas.

El titular de YPF afirmó que la producción de petróleo y gas en Argentina registrará durante 2026 un récord histórico, en un contexto de expansión del shale oil y mayor actividad en la Cuenca Neuquina.

“Este año Argentina va a pasar el millón de barriles por primera vez en la historia”, sostuvo en una entrevista con Infobae. Marín señaló que el país alcanzará entre 2027 y 2031 un volumen inédito de ventas externas de petróleo y gas natural licuado (GNL), impulsado por inversiones internacionales y proyectos de infraestructura en desarrollo.

El ejecutivo explicó que el aumento de producción que permitirá superar el millón de barriles diarios se reflejará gradualmente en las exportaciones, aunque el crecimiento estará limitado en el corto plazo por la capacidad de transporte del crudo. En ese sentido, destacó la importancia del oleoducto VMOS como obra estratégica para ampliar la evacuación desde los yacimientos.

“Tenemos que terminar el oleoducto VMOS, que ya pasamos el 50% y se termina a fin de año. Entonces, hasta el 2027 no puede haber un salto en las exportaciones, porque Argentina no tiene poder de evacuación”, indicó .

Pese a esa restricción, anticipó que la expansión productiva comenzará a traducirse en mayores envíos externos.

Inversiones para sostener el crecimiento del shale oil

Marín detalló que el crecimiento de la producción petrolera requerirá un programa de inversiones orientado a infraestructura y perforación de pozos, con fuerte participación de capital extranjero.

“Nosotros tenemos que invertir 20.000 millones de dólares en infraestructura, más de 10.000 millones en pozos. Son 30.000 millones en cuatro años. Y es pura inversión extranjera. YPF va a tener el 30%”.

El esquema busca consolidar el desarrollo del shale oil en Vaca Muerta como principal vector de generación de divisas energéticas y sostén del crecimiento productivo que llevará al país a superar el millón de barriles diarios.

La estrategia petrolera se complementa con el proyecto Argentina LNG, impulsado junto a la italiana ENI y la firma árabe XRG, actualmente en proceso de financiamiento y con posibilidad de sumar un nuevo socio.

En ese marco, Marín subrayó la magnitud de la infraestructura prevista para acompañar el crecimiento productivo. “En el 2027 agarrate porque, una vez que se firme, tenemos 4 años para hacer el gasoducto más grande que se va a hacer en Argentina”, argumentó.

Asimismo, indicó que el proyecto Argentina LNG tendrá impacto en materia de empleo, con la generación estimada de 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la expansión del sector energético.

Seguridad operativa y formación para la expansión petrolera

Durante la apertura del Instituto Vaca Muerta, el ejecutivo remarcó la prioridad de la seguridad laboral en el contexto de crecimiento de la actividad petrolera.“Yo no quiero trabajar en una industria donde haya accidentes. Entonces, tenemos que capacitar a la gente para que sepa los riesgos que toma cuando está trabajando y vuelva a su casa igual que yo”, señaló.

También enfatizó la necesidad de que los trabajadores cuenten con herramientas para detener operaciones ante situaciones de riesgo. “Le vamos a dar las herramientas para que las personas sepan el riesgo que esté tomando. Y que sepan parar las operaciones cuando ve que está tomando riesgo”, explicó.

En materia de formación técnica, detalló el esquema de capacitación previsto: “Brindamos capacitación orientada al trabajo específico que cada persona va a desempeñar. Vamos a instalar un equipo de perforación escuela, con todo el sistema informático y la tecnología que utilizamos para la transferencia de datos en tiempo real, para que puedan formarse y observar en detalle cada proceso”, explayó.

Además agregó: “A partir de esa instancia, se otorgará una certificación, y tanto las compañías petroleras como las empresas de servicios asumimos el compromiso, desde el sector privado, de incorporar a los nuevos trabajadores que cuenten con la certificación de ese instituto”.

Hasta el momento, la convocatoria a formación superó las expectativas, con más de 10.000 inscriptos para 600 vacantes anuales, reflejando el interés por ingresar a la industria energética.

Acuerdo clave para el GNL argentino

Argentina LNG es un proyecto de gas a gran escala, que integra upstream y midstream, diseñado para desarrollar los recursos de Vaca Muerta y abastecer a los mercados internacionales. Se prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, a través de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 MTPA en el proyecto Argentina LNG.

El proyecto está diseñado para integrar las etapas de producción, procesamiento, transporte y exportación de GNL. La firma del JDA representa un nuevo hito para el proyecto, ya que establece el plan de trabajo que permitirá a las partes avanzar hacia la siguiente etapa de desarrollo.

En este marco, los socios llevarán adelante la Ingeniería Básica (Front-End Engineering Design – FEED) y otras actividades asociadas, incluyendo tareas de ingeniería, estructuración técnica y los principales frentes de trabajo comerciales y de financiamiento.





