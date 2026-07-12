Zona Franca de Zapala: el desafío de pasar de una promesa logística a un polo industrial estratégico para Vaca Muerta

Durante años, la Zona Franca de Zapala fue vista como una herramienta fundamental para el desarrollo logístico de Vaca Muerta. El nuevo mapa geopolítico y energético mundial, atravesado por la guerra entre Rusia y Ucrania y la escalada del conflicto en Medio Oriente, con la tensión entre Estados Unidos e Irán, comienza a posicionarla como una pieza estratégica clave para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta.

Tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, Europa aceleró la diversificación de sus fuentes de abastecimiento de gas para reducir su dependencia del suministro ruso, mientras que los productores tradicionales redireccionaron parte de sus exportaciones hacia Asia. Esa reorganización del mercado volvió mucho más competitivo el negocio energético y abrió espacio para que nuevos países productores empiecen a ganar protagonismo.

La geopolítica mundial hace que la Zona Franca de Zapala sea un punto cada vez más estratégico / Foto gentileza

A ese escenario se sumó la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Las interrupciones en esa ruta volvieron a encender las alarmas sobre la seguridad del abastecimiento, especialmente de Asia, el mayor mercado consumidor de gas del planeta. Ante ese panorama, varios países comenzaron a mirar otros proveedores con capacidad de producción, entre ellos Argentina.

Para Fernando Montero, CEO de la sociedad anónima que administra la Zona Franca de Zapala, esa combinación entre un mercado internacional en busca de nuevos proveedores de hidrocarburos, las ventajas del régimen de Zona Franca a los que se suman los del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) para mejorar sus beneficios; abre una oportunidad inédita para la provincia. «La demanda de productos y servicios para Vaca Muerta va a crecer exponencialmente y va a exigir un desarrollo que todavía no tiene», aseguró.

A su entender, el desafío no pasará únicamente por aumentar la producción de petróleo y gas, sino por desarrollar toda la infraestructura necesaria para sostener esa expansión. Eso implica importar equipos, maquinaria, tecnología e insumos especializados, un escenario en el que la Zona Franca de Zapala aspira a consolidarse como un nodo logístico clave.

La Zona Franca, sumada al RIGI, acelera el recupero de la inversión» Fernando Montero, CEO de la sociedad anónima que administra la Zona Franca de Zapala

En esa línea, Montero consideró que las ventajas del régimen franco se complementan con los incentivos del RIGI. «La Zona Franca, sumada al RIGI, acelera el recupero de la inversión», afirmó. También remarcó que el esquema permite que empresas extranjeras que aún no operan en el país se asocien con un socio local para desarrollar sus proyectos, una característica que, a su entender, favorece la llegada de inversiones integrando a las empresas neuquinas a esos nuevos desarrollos.

Pero la apuesta no termina en la logística. El objetivo es que Zapala deje de ser solamente un lugar de ingreso y almacenamiento de mercaderías para transformarse en un polo industrial. «Hay que transformar los recursos naturales en tecnología», ejemplifica Montero.

Fernando Montero, CEO de la sociedad anónima que administra la Zona Franca de Zapala / Foto gentileza

Eso implica atraer industrias que agreguen valor antes de exportar, como data centers alimentados con la energía de Vaca Muerta o plantas capaces de convertir el gas en fertilizantes y otros productos industriales de mayor valor agregado.

Uno de los pasos más recientes fue la firma de un convenio de cooperación con el Hub Integral de Argentina en Shanghái, orientado a fortalecer el intercambio comercial y logístico entre la Patagonia y Asia. El acuerdo contempla el intercambio de información estratégica, la vinculación entre empresas y la utilización de infraestructura comercial entre ambos países, con el objetivo de facilitar inversiones vinculadas a Vaca Muerta, la minería, las energías limpias y la agroindustria.

