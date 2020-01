Enero arranca con aumento del 55% en el impuesto inmobiliario en Neuquén

Las boletas del impuesto Inmobiliario que recibirán este mes los contribuyentes de Neuquén traerán un aumento promedio del 55% respecto del año pasado como consecuencia de la nueva ley impositiva que ajustó los valores con la inflación.

El porcentaje de suba es el que aprobó la Legislatura a fines de diciembre, aunque en algunos casos podría ser mayor si el valor de las viviendas aumentó por mejoras o ampliaciones detectadas por la dirección de Catastro.

La ley 3229 que sancionaron los diputados antes de terminar el 2019 dispuso un aumento del 55% en las escalas por las que se valúan los inmuebles urbanos con mejoras y mantuvo las alícuotas sin cambios. En el debate se explicó que el monto correspondía solo a un “ajuste por inflación”.

Con el cambio, los inmuebles de la escala más alta, que antes empezaban en 2.607.818 pesos ahora quedarán en 4.042.118 pesos en adelante. El monto fijo para ese segmento subirá de 42.812 pesos a 66.359 pesos, mismo porcentaje de incremento.

“Las escalas se aumentaron un 55% para que, si los valores se aumentan en ese porcentaje, uno no se salga de la escala. Las alícuotas se mantienen sin cambios. Por lo cual, alguien que pagaba 10, debería estar pagando 10,5 como concepto general”, explicó el director provincial de Rentas, Juan Martín Insúa.

Catastro cuenta con un drone para detectar ampliaciones y mejoras. Foto: Juan Thomes.

El funcionario precisó que para algunos contribuyentes podría haber, además, cambios puntuales en cuanto a la calidad de la construcción, en el caso de que Catastro hubiera calificado el inmueble de una manera y detectara luego en una inspección que la calidad era mejor.

“En ese caso hay cambio en el valor del metro cuadrado construido pero también puede haber cambios en la cantidad si fue informada una ampliación o detectada con una inspección o drone”, explicó.

“Básicamente no hay ningún cambio que no sea el generalizado: lo que se hizo fue incrementar las valuaciones un 55% y las escalas en el mismo porcentaje. No debería haber casos por encima de esos valores”, señaló.

En números $969 millones ingresaron a la dirección de Rentas por Impuesto Inmobiliario durante los 12 meses de 2019. 2,6% del total de la recaudación provincial corresponde a este impuesto. El grueso proviene de Ingresos Brutos.

De todas formas, la provincia dispuso nuevamente un descuento del 15% para los contribuyentes que paguen el impuesto por el semestre completo.

El pago de contado para el primer semestre completo tendrá un primer vencimiento el 17 de enero y un segundo vencimiento el 16 de marzo. También se mantendrá el 5% de descuento a los contribuyentes que hayan pagado en tiempo y forma las obligaciones de 2019.

Desde Rentas se informó que las boletas llegarán a los domicilios separadas en siete cupones: las personas podrán elegir usar el que sirve para cancelar el primer semestre completo o bien los seis para pagar cada cuota por separado.

La provincia recaudó el año pasado unos 969 millones de pesos por el Impuesto Inmobiliario, el que menos impacto tiene sobre los ingresos tributarios. Durante el 2019 representó apenas un 2,6% de la recaudación provincial, mientras que el grueso se lo sigue llevando Ingresos Brutos.

Este impuesto no tendrá disminución de alícuotas en el 2020 por la suspensión del Pacto Fiscal que se aprobó en diciembre.