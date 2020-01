El 5 de enero de 2015, un Omar Gutiérrez que estrenaba poder en la Casa de Gobierno de Neuquén, reunía a todos los intendentes de la provincia con una promesa: “llegó el momento, después de 21 años, de discutir la ley de coparticipación”. El anuncio pasó con la fugacidad de un romance de verano. Cuatro años y toda una gestión después, las reglas de juego para el reparto puertas adentro de los recursos provinciales no fueron modificadas.

Este año, el gobierno prevé transferir unos 21.300 millones de pesos a municipios y comisiones de fomento de los cuales el 81% corresponderá a envíos automáticos de coparticipación.

Los criterios para distribuir esas sumas son los mismos desde 1995: un índice elaborado en función de la población de cada municipio, su costo salarial, su recaudación tributaria y un resto que se reparte a todos en partes iguales. Los porcentajes para cada municipio se calcularon con una fotografía de dos décadas y media atrás y nunca volvieron a revisarse.

“Esa promesa fue una zanahoria que dio el gobernador para que los intendentes se divirtieran discutiendo y perdiendo el tiempo”, aseguró el jefe comunal de Cutral Co, José Rioseco, quien afirmó que Gutiérrez “sabía que los municipios de ellos (en referencia al MPN) no iban a discutir porque le pidieron tanta plata a la provincia que no tienen voz para hacerlo”.

Para Rioseco se trata de un debate que “no va a avanzar porque, para eso, la provincia tendría que blanquear la situación de muchos municipios que están excedidos en la cantidad de empleados públicos que tienen”. “No hay interés de parte del gobernador. Como anuncio es muy bonito pero sabe que, en la práctica, lo obligaría a controlar la forma de administrar de los municipios y ahí quedarían varios en falta”, planteó.

La ciudad del centro provincial recibirá este año unos 1.612 millones de pesos por coparticipación, el equivalente a unos 41.000 pesos por habitante.

Es uno de los tres municipios de primera categoría que están en manos de intendencias no oficialistas junto con Centenario y Plottier, pues desde aquel anuncio de 2015 a esta parte, el Movimiento Popular Neuquino logró avanzar sobre otras dos de las localidades más importantes, Neuquén capital y Zapala.

Opositores y oficialistas

El intendente de Centenario, Javier Bertoldi, también coincidió en que la modificación de la ley es un debate truncado, aunque dijo que podría saldarse cumpliendo las actualizaciones que previó la norma: semestrales para el caso de la recaudación y trienales para el cálculo de población. “Ojalá sea algo que podamos trabajar, aunque lleve tres años trabajar esta ley. No es que uno quiera como intendente tenerla ya para beneficio de su comunidad. Hay que hacerla más justa”, sostuvo.

A Centenario le tocarán en 2020 una partida de 1.191 millones de pesos, lo que equivaldrá a unos 30.500 pesos por habitante. No será a la que peor le irá en el reparto: otras de crecimiento explosivo en los últimos años como Plottier apenas recibirá 929 millones, unos 21.000 pesos por vecino.

Y el desigual reparto no afecta solo a ciudades con signo opositor. En Añelo, la meca de Vaca Muerta que gobierna el oficialista Milton Morales, el monto a recibir este año por coparticipación será de 141 millones de pesos, 10 millones por debajo de lo que llegará a Andacollo, con menos de la mitad de su población.

Las comisiones de fomento, bajo reparto discrecional

La ley 2148 que regula el mecanismo de coparticipación municipal de recursos solo abarca a los 36 municipios de primera, segunda y tercera categoría. Las 21 comisiones de fomento no cuentan con ningún mecanismo de distribución automática regida por ley, por lo que la asistencia financiera de Provincia llega a través de aportes discrecionales del Poder Ejecutivo.

Hay al menos dos que solicitaron en la Legislatura su cambio de categoría para ser municipios de tercera categoría: Varvarco y Chorriaca, aunque sus proyectos no fueron aprobados. De ocurrir el cambio, deberían estar alcanzadas por el esquema.

La Constitución Provincial indica que la ley de coparticipación debe ser “revisada periódicamente” y asegurar “los principios de transparencia, inmediatez y automaticidad en la remisión de los fondos”. Sus criterios deben priorizar “el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial”.