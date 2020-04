Entraron por el patio y, después de amenazarla, le robaron en Plaza Huincul

Una vecina del barrio Mosconi de Plaza Huincul sufrió un robo cuando tres hombres encapuchados y con un arma de fuego, la amenazaron aunque, por fortuna, sin lastimarla.

La mujer logró hacer la denuncia horas después en la comisaría 6º. Allí refirió que escuchó ruidos en su patio -vive en el bloque C8 del barrio Mosconi- cerca de las 5 de la madrugada del martes. Abrió la puerta del patio para ver qué ocurría y esa maniobra fue aprovechada por los tres hombres, encapuchados y con armas que después de amenazarla, la hicieron sentar -sin golpearla- y le exigieron dinero.

El comisario inspector Ariel Pereira explicó que como no tenía plata, los delincuentes se llevaron dos bicicletas, herramientas y un televisor. Luego se retiraron rápidamente. La vecina que vivió momentos de mucha tensión, no pudo aportar demasiados datos pero se inició la investigación respectiva. Hasta el momento, no hubo demorados.