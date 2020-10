Entrevista con Bahiano, antes del concierto por streaming de este viernes

El popular cantante y compositor Bahiano presentará este viernes a las 22 "Home Sweet Home", su primer concierto vía streaming, una modalidad que, según opinó el músico, propone un clima más íntimo que el vivo, da lugar a "ciertas licencias artísticas" y permite mostrar otro costado de las canciones.

En esta presentación que marcará el reencuentro con su público, Bahiano hará un recorrido por las canciones más emblemáticas de una historia musical que comenzó con Los Pericos en 1986 y que luego siguió como solista a lo largo de 16 años.

"Creo que un show por streaming amerita ciertas licencias artísticas, da para ciertas libertades, es más para adentro, más íntimo que un concierto en vivo porque hay sensaciones que no vamos a tener, no va estar la gestualidad de la gente, yo después de cada canción no voy a sentir el aplauso", expresó a Télam Bahiano.

"Después me voy a enterar que sintió el público por los emoticones o por los comentarios. Por eso creo que en esos momentos el gran secreto va a ser la interacción entre los músicos, que lo estemos pasando bien para que eso atraviese la pantalla y la gente lo pueda disfrutar", agregó.

La gran convocante aquí son las canciones más allá de mi nombre, y creo que este formato da la posibilidad de mostrar otro costado". Bahiano.

"Home Sweet Home" es el encuentro que se podrá ver en siete países en simultáneo: Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Chile, Colombia, México y España y cuyas entradas pueden conseguirse en TicketHoy.

El concierto estará conformado por más de 20 canciones, algunas de ellas forman parte de su último trabajo, "Original Roots" (20019) que contó con la participación de Fidel Nadal, Cucho Parisi, Gonzalo Albornoz (Cafres) Walter Aguirre y Ariel Colla (Dread Mar I), y en el que Bahiano vuelve sus orígenes musicales, el reggae.

Van a ser entre 20 y 22 canciones, que van a ser las canciones icónicas que tiene que ver con casi toda mi carrera musical. Hay muchísima adrenalina para este concierto y voy a intentar conformar a todos aunque no pueda hacerlo". Bahiano.

Fernando Javier Luis Hortal -su verdadero nombre- se hizo conocido como líder de la banda argentina Los Pericos, precursora del movimiento de reggae local.

Desde 2004, luego de su alejamiento de Los Pericos, desarrolló una carrera como solista que continúa hasta la actualidad.

En charla con Télam el cantante habló, entre otras cuestiones, acerca de un presente que lo encuentra en plenitud a nivel profesional, del streaming como "puente y herramienta" para los músicos en la actualidad, y de la incertidumbre y el cuidado con el que vive estos tiempos de pandemia.

P: ¿Qué podés adelantar de este primer concierto vía streaming?

Bahiano: Van a ser entre 20 y 22 canciones, que van a ser las canciones icónicas que tiene que ver con casi toda mi carrera musical. Hay muchísima adrenalina para este concierto y voy a intentar conformar a todos aunque no pueda hacerlo. El streaming no se va a hacer desde mi casa, se va a hacer desde Estudio Mahler, con puesta escénica, filmado con tres cámaras, con iluminación, bien profesional que abarca a todo lo que es audio e imagen.

P: ¿Este show marca un reencuentro con tu público en distintos países?

B: Si, claramente el streaming es una herramienta que más allá de estar en pleno aprendizaje y pleno desarrollo, es una posibilidad de tener contacto con públicos de otros países. Particularmente esta transmisión va a ser en directo y será transmitida para todo el mundo. En estos momentos de pandemia es un acercamiento importante porque todavía no sabemos cuando vamos a tener la posibilidad de viajar y de tener un contacto más pleno con el público.

Yo estoy pasando solo la pandemia. Los primeros meses en mi caso fueron complicados, con mucha incertidumbre. Veo que la situación en otros países empezó a recrudecer entonces a uno lo ponen en un sentimiento de alerta constante". Bahiano.

P: ¿Con qué criterio estás armando el repertorio? Es difícil armar una lista de temas teniendo tantos clásicos que la gente quiere escuchar?

B: La gran convocante aquí son las canciones más allá de mi nombre, y creo que este formato da la posibilidad de mostrar otro costado. Estoy siendo bastante estratega en la selección, primero porque son muchos años, segundo, porque hay muchas canciones que la gente reconoce, y tercero, porque no en todos los países son favoritas las mismas. A lo mejor no se puede sintetizar todo, pero el criterio va a ser las canciones que conocen todos y algunas que hace tiempo no cantaba.

P: ¿Cómo describirías te presente en tu trayectoria después de la edición de "Original Roots"?

B: "Original roots", que salió en noviembre del año pasado y todavía está pendiente por hacerlo rodar, por hacerlo escuchar, ha tenido muy buenas críticas, sobre todo del público. Muchos hablan de mi vuelta a un estilo musical y si bien yo ya tengo incorporado el reggae en mi ADN, a lo largo de estos años me he dado las libertades también de ir probando, de ir experimentando con otros sonidos, otras músicas, otros géneros, pero este era un disco que tenía ganas de hacer y el streaming va a ser una buena oportunidad para mostrar esas canciones también.

P: ¿Cómo estás viviendo este año tan particular?

B: Es un año muy complejo, aún no terminó y todavía sigue la incertidumbre creo que para todo el mundo, para toda la gente que está complicada para continuar con sus vidas, laborales, de encuentros familiares y de muchas situaciones. Yo estoy pasando solo la pandemia. Los primeros meses en mi caso fueron complicados, con mucha incertidumbre. Veo que la situación en otros países empezó a recrudecer entonces a uno lo ponen en un sentimiento de alerta constante. Yo sigo cuidándome, me dejo llevar tal vez por el relajamiento, me parece que no es momento de relajar. Es entendible que todos necesitamos relajar pero en la medida que uno se vaya cuidando, uno se puede dar ciertos permisos sin afectar al otro.

Agencia Télam