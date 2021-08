«Erótica 2»: el teatro convertido en un cabaret lujurioso

"¡Tenemos que volver al cabaret!”

Samantha saltó del sillón y pegó el grito. Algo en aquella película (vean la obra y sabrán cuál es) que miraba desató en ella una epifanía. Su cabaret, como todo el año pasado, tuvo que cerrar a causa de la pandemia del coronavirus y, como todos el año pasado y buena parte de este, sus habitantes se encerraron y sus vidas, como las de casi todos, se virtualizó… hasta ahora. Era tiempo de volver a casa.

“Erótica Cabaret”, la obra de teatro emplazada en este cabaret, y que tuvo una exitosa primera temporada en 2019, volvió a escena este mes con el mismo suceso de hace dos años, aunque, eso sí, más jugada y provocativa.

Escrita, escenificada y dirigida por Leandro Stepanchuc Crljenko, quien además personifica a Samantha, “Erótica 2” propone un juego de complicidades más intenso con los espectadores. No por nada, su subtítulo es el sugestivo e inquietante “No reprimas tu deseo”.

Con funciones todos los sábados de agosto en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén), además de la que darán mañana, a las 20, en La Caja Mágica, de Cipolletti, “Erótica” recrea el espíritu sensual y provocador de aquellos cabarets originales al estilo Moulin Rouge parisino, con números de baile y teatro y el divismo de las vedettes del estilo de Nélida Lobato, verdaderas artistas del cuerpo.

Eso sí, en esta versión de, digámoslo así, pospendemia en la pandemia de “Erótica”, la propuesta es más jugada, se habla de los deseos más ocultos, más prohibidos de las fantasías sexuales.

Protagonizada por Ely Navarro, Gastón "Tota" Vásquez, Natalia Barber, Cintia Véliz, Walter Pailacura, Jesús Hernández, Octavio Iribarne, Priscila López, Gema Beltrán, Pablo Bilbao y el propio Leandro Stepanchuc, “Erótica” conforma una troupe de actores, actrices, bailarines y bailarinas para los cuales la obra fue todo un desafío por lo osada de la propuesta. RÍO NEGRO habló con Ely Navarro, La Ester, cocinera y asistente todoterreno del cabaret, que en esta segunda temporada se convierte en la mano derecha de Samantha.

“Hay baile, cuadros de humor, escenas teatrales, cuadros mucho más sensuales por eso pusimos que es para mayores de 18 porque hay cosas más jugadas sobre el escenario. Hablamos de no reprimir el deseo”. Ely Navarro, actriz de "Erótica 2".

Para Ely Navarro, la obra recupera el cabaret como un lugar al que la gente iba a disfrutar de un cuadro sensual, tanto de teatro como de baile y que no necesariamente tenía una implicancia sexual, esos cabarets donde los tipos pagaban por estar con las mujeres. “Erótica” propone aquel cabaret de corte más teatral y retoma la posibilidad del disfrute de cuerpos sensuales en escena bailando o actuando, cuadros de humor, personajes de fonomímicas de divas. “Hay baile, cuadros de humor, escenas teatrales, cuadros mucho más sensuales por eso pusimos que es para mayores de 18 porque hay cosas más jugadas sobre el escenario. Hablamos de no reprimir el deseo”, resume la actriz.

La obra comienza en el momento en que el espectador ingresa a la sala y se encuentra con un cabaret. Allí son recibidos por las bailarinas y bailarines, quienes los ubican en las mesas. “Nuestros personajes reciben al público, lo acomodan, la dueña del cabaret va mesa por mes, ahora mucho más protocolizado que en el cabaret de 2019, por supuesto. La experiencia comienza en el momento mismo en que uno ingresa a la sala. En un momento se apagan las luces y arranca el espectáculo en el escenario".

Hay cosas que suceden y que le pedimos al público que no filme ni saque fotos porque nuestra idea es con jugar con eso de lo que sucede en el cabaret queda en el cabaret".

El hilo argumental de la obra es aquello que sucede durante una noche de cabaret. “Mi personaje dialoga con el público, al que le cuenta qué salió bien y qué no, las internas del cabaret, todo lo que ocurre allí”, revela Ely. “Hay cosas que suceden y que le pedimos al público que no filme ni saque fotos porque nuestra idea es con jugar con eso de lo que sucede en el cabaret queda en el cabaret. Vemos que eso funciona porque conectan con la obra y no están pendientes de las redes y todo eso”.

La Ester (Ely Navarro) toma el control.

Acerca de esta propuesta poco habitual para la cartelera local, Ely Navarro responde con un nombre y apellido: Leandro Stepanchuc. "Siempre busca algo más jugado en cada propuesta suya, algo que no haya sido hecho acá. Había actrices que nunca habían hecho cuadros sensuales, actrices clásicas. Y había que salir a escena con conchero y todo (risas). No es para cualquier a nivel actoral y cuando vos trabajás con Leandro ya sabés que la propuesta viene jugada. Y es todo un desafío porque venís del teatro más clásico y te encontrás con todo esto, con un nivel de exposición muy grande. Pero es entrenamiento. En un principio, es como tirarte a un abismo, pero después comenzás a disfrutar de todas las herramientas actorales para hacer este tipo de propuestas. Empezar a entender el lenguaje del cuerpo, trabajar arriba de tacos, con muy poca ropa (risas)”.

Respecto de aquella primera “Erótica” prepandémica, Ely Navarro destaca que Stepanchuc logró darle una vuelta de turca a la obra para hablar de todo lo que pasó y sigue pasando durante la pandemia. “Al comienzo de la obra se cuenta cómo surge la idea de volver al cabaret, todos hartos de mirarnos a través de las pantallas y la gente es parte de eso, también lo vivió. Solo que esta vez hay mucho ratoneo, la cabeza de Leandro está puesta en eso. Y la gente sale prendida fuego”.